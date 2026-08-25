Río Negro presentó el plan para recuperar el Tren del Valle y anticipó una inversión de casi $8.000 millones

Un día después de la firma de los convenios para el traspaso del Tren del Valle, el Gobierno de Río Negro presentó en Cipolletti el plan de trabajo para asumir progresivamente la operación del servicio. Durante el acto, Roberto López, presidente de Tren Patagónico, explicó que la transferencia tendrá una transición de hasta 120 días, durante la cual se realizará el relevamiento técnico, el inventario de bienes, la revisión del material rodante, las capacitaciones, la documentación, los seguros y las habilitaciones.

“Hay mucho trabajo que tenemos que hacer para llegar a operar”, señaló Lopez. Una vez finalizada la transición deberá firmarse un acta de inicio efectivo, que marcará formalmente el comienzo de la operación provincial.

La presidenta de la Comisión Especial del Tren del Valle de la Legislatura, Lorena Matzen, destacó que la recuperación del servicio es el resultado de un reclamo sostenido durante más de dos décadas por vecinos del Alto Valle. “Esto empezó hace más de 20 años con el trabajo de los vecinos, luchando por un sueño que parecía imposible”, señaló, y valoró especialmente la decisión del gobernador Alberto Weretilneck de ponerse al frente de las gestiones. “Sin esa decisión del gobernador, esto no hubiera sido posible”, afirmó.

Durante la presentación, López también dimensionó la demanda actual del servicio ferroviario en el Alto Valle. Durante abril de 2026, el Tren del Valle transportó 24.299 pasajeros, de los cuales 13.556 correspondieron al tramo Neuquén-Plottier, 8.538 a Cipolletti-Plottier y 2.205 a Cipolletti-Neuquén.

El documento también señala que 8.421 estudiantes realizan desplazamientos interurbanos dentro del corredor analizado y que el 97,3% de los viajes interurbanos diarios de estudiantes de Río Negro se concentra en el corredor Alto Valle-Neuquén. Dentro de esa demanda, 1.285 estudiantes por día se movilizan entre Cipolletti y Neuquén, identificado como el corredor de mayor demanda.

Una inversión de $7.917 millones para poner en marcha el servicio

El plan contempla una inversión inicial de $7.917,25 millones aportados por la Provincia. El desembolso incluye la reparación de las formaciones, mantenimientos diferidos, repuestos para los talleres de Ferrosur, obras generales en estaciones, apeaderos y andenes, trabajos sobre las vías, equipos de comunicación y seguimiento satelital y sistemas de venta.

También se contemplan gastos vinculados con la operación y el personal: seguros, exámenes preocupacionales para unas 100 personas, ropa de trabajo y elementos de seguridad. A eso se suma el canon de Ferrosur, que incluye mantenimiento, alistamiento y reparación de unidades, combustible, limpieza y circulación.

En cuanto al material rodante, Río Negro recibirá unidades que deberán ser recuperadas y puestas a punto. El plan contempla dos CAF 593 y un coche motor liviano, sobre los que se realizarán tareas de mantenimiento, controles técnicos y reparaciones para garantizar disponibilidad y confiabilidad.

El esquema también prevé la incorporación de los 47 trabajadores que actualmente sostienen la operación. Según explicó López, serán incorporados a Tren Patagónico mediante exámenes preocupacionales y bajo convenio laboral. La planificación contempla una dotación total estimada de alrededor de 100 personas para el nuevo servicio.

Roca-Cipolletti será el primer tramo y después llegará Chichinales

La primera etapa del proyecto será la recuperación del servicio entre Roca y Cipolletti, con una previsión de cuatro servicios diarios. La segunda etapa contempla extender el recorrido hasta Chichinales. En total, el corredor entre Chichinales y Cipolletti tendrá una extensión de 93,8 kilómetros y 13 estaciones.

La presentación provincial plantea así dos corredores dentro de una misma red. Por un lado, el actual Cipolletti-Neuquén-Plottier y, por otro, el nuevo corredor Cipolletti-Roca-Chichinales. El objetivo es recuperar la conexión ferroviaria del Alto Valle y ampliar las alternativas de movilidad entre Río Negro y Neuquén.

Para avanzar hacia Roca se proyecta además la construcción de cinco nuevos apeaderos: Roca, J. J. Gómez, Allen, Fernández Oro y Facultad de Medicina, en Cipolletti. Cada uno contará con infraestructura para mejorar la accesibilidad, seguridad y comodidad de los pasajeros.

El proyecto prevé que esos apeaderos tengan rampas y senderos peatonales, iluminación, señalización, cercos perimetrales, refugios y equipamiento urbano, además de andenes construidos de acuerdo con las normas y gálibos ferroviarios vigentes. La incorporación de Facultad de Medicina busca además atender uno de los principales puntos de movilidad de estudiantes dentro del Alto Valle.

Foto: Flor Salto.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, destacó que la recuperación del servicio permitirá ampliar la conectividad ferroviaria más allá del actual vínculo con Neuquén. Señaló que el servicio actual es afectado por los choques de camiones contra el puente ferroviario, la falta de formaciones y la poca previsibilidad. “No solamente vamos a mirar la conectividad con Neuquén, sino que vamos a empezar a mirar la conectividad con Río Negro, que es hacia Roca”, afirmó.

Por su parte, la intendenta de Roca, María Emilia Soria, también valoró la recuperación del servicio y su impacto sobre los movimientos diarios del Alto Valle. Señaló que numerosos estudiantes y trabajadores viajan entre Roca, Cipolletti y Neuquén y consideró que el tren puede contribuir a reducir la presión sobre la Ruta 22. “Me parece sumamente necesario”, sostuvo, y afirmó que los municipios harán “todo lo que esté en nuestro alcance para acelerar esa implementación urgente del Tren del Valle”.

También el intendente de Chichinales, Lucas González, destacó el impacto que tendrá la llegada del tren para los estudiantes de la localidad. “Para nosotros es un montón, porque venimos hace rato pidiendo esto”, señaló, y remarcó que significará “una apertura gigante para los chicos, más posibilidad” de trasladarse hacia las universidades de Roca y Neuquén.

Vías, pasos a nivel y seguridad serán parte de la primera etapa

La recuperación del servicio no se limitará a las formaciones. El plan contempla trabajos sobre la infraestructura ferroviaria, incluyendo vías, estaciones, apeaderos, andenes y pasos a nivel. En las vías se prevén intervenciones sobre tirafondos, durmientes y rieles, mientras que la coordinación con Ferrosur será clave porque la infraestructura también es utilizada por los servicios de cargas.

Los pasos a nivel serán analizados en conjunto con los municipios y los organismos correspondientes para determinar cuáles cuentan con las condiciones necesarias para la circulación de las formaciones. López explicó que aquellos cruces que no estén aprobados deberán ser intervenidos antes de la puesta en marcha, debido a que la seguridad será una condición central para el nuevo servicio.

El plan incorpora además equipos de comunicación y seguimiento satelital, una herramienta que permitirá conocer en tiempo real dónde se encuentra cada formación y mejorar la respuesta ante eventuales inconvenientes. También se prevé incorporar conectividad a bordo para los pasajeros y nuevos sistemas de venta de boletos como parte de la inversión inicial.