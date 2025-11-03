Racing empató con Central Córdoba y Milito reafirma su confianza en Costas

Racing empató 0 a 0 con Central Córdoba en Santiago del Estero, en un partido parejo en el que ambos equipos tuvieron chances claras pero carecieron de efectividad en los metros finales.

El roquense Facundo Mura fue titular en la Academia, ocupando el lateral izquierdo ante la ausencia de Gabriel Rojas. Otro gran ausente fue Adrián “Maravilla” Martínez, quien no fue incluido en la lista de convocados, ya que Gustavo Costas decidió darle descanso tras una intensa seguidilla de partidos.

Con este empate, Racing volvió a meterse entre los ocho clasificados a los octavos de final. Suma 19 puntos, los mismos que Defensa y Justicia y Huracán, pero cuenta con mejor diferencia de gol, por lo que se ubica sexto en la Zona A.

De todas maneras, la igualdad no le garantiza la clasificación, ya que aún restan disputarse algunos encuentros que podrían desplazarlo de la zona de playoffs. En la próxima fecha recibirá a Defensa y Justicia en un duelo clave, y cerrará esta fase visitando a Newell’s, que necesita sumar para mantener la categoría.

La continuidad de Gustavo Costas

Antes del encuentro disputado en el estadio Madre de Ciudades, el presidente de Racing, Diego Milito, confirmó en una entrevista con TNT Sports que le ofreció a Gustavo Costas renovar su contrato por un año más. El vínculo actual del entrenador vence en diciembre de 2025. «Este viernes nos juntamos con el Cuerpo Técnico y Sebastián Saja y le ofrecimos a Gustavo poder continuar un año más con nosotros, porque estamos realmente muy contentos, muy conformes y creemos que este es el camino. Esperemos, una vez finalizado el campeonato, que decida y podamos rubricar un año más de contrato» declaró.

En cuanto a la respuesta de Costas, el presidente reveló que aún no hubo una devolución y explicó los motivos: «Lógicamente porque está sumergido en el campeonato, en lo que nos jugamos, que son cosas importantes. Hay campeonato de por medio, que queremos llegar a la final y lógicamente está el objetivo de las copas del año que viene. Hoy él está pensando en eso pero yo quería que él tenga la tranquilidad por parte de la institución de que estamos muy conformes, muy contentos y que es el camino a seguir«.

Este es el tercer ciclo de Gustavo Costas como director técnico de Racing, y sin dudas el más exitoso. Bajo su conducción, el equipo ganó la Copa Sudamericana 2024 y en febrero de este año conquistó la Recopa Sudamericana frente a Botafogo. Además, el propio Milito destacó el rendimiento del equipo frente a Flamengo en los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde quedó eliminado tras una serie muy pareja.