El sentido mensaje de Maravilla Martínez a los hinchas de Racing

La ilusión de Racing se vio truncada en semifinales de la Copa Libertadores por el poderío de Flamengo. El elenco de Avellaneda no pudo vencer la resistencia del arquero argentino Agustín Rossi y se quedó en las puertas de la gran final.

«Un poco atribulado de estar tan cerca y que se nos escape así, pero con la cabeza en alto que nos vaciamos por completo por cumplir el objetivo», escribió Adrián Martínez en el inicio de un sentido mensaje a los hinchas de Racing que compartió este viernes en sus redes sociales.

En línea con el sentir de Gustavo Costas, el goleador sostuvo: «Quedamos en deuda con la ilusión de todas las familias y las personas que nos apoyaron».

«Gracias por el aguante antes del partido, durante el partido y después. Muchas gracias, nos sentimos muy acompañados. Seguiremos trabajando para vivir más momentos así. Pasan las horas y cuesta aceptar», concluyó Maravilla.

El posteo finalizó con una cita bíblica, 2 Corintios 4:8-9, que da contexto a su sentir y al uso de esa palabra específica: «Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos».