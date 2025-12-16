Los votos de Messi para el The Best: no eligió al Dibu como el mejor arquero del mundo

Lionel Messi votó a Donnarumma como el mejor arquero del mundo y al Dibu en el segundo puesto.

Este martes, la FIFA realizó en Doha la ceremonia de los premios The Best 2025. Lionel Messi dio a conocer sus votos en las distintas ternas y sorprendió al no elegir a Emiliano “Dibu” Martínez como el mejor arquero del año.

Para el premio al mejor jugador del mundo, Messi votó en primer lugar a Ousmane Dembélé, quien finalmente se quedó con el galardón. El argentino compartió plantel con el francés en sus últimos años en Barcelona y mantiene una buena relación con él. En el segundo puesto eligió a Kylian Mbappé, excompañero suyo en el Paris Saint Germain, mientras que el tercer lugar fue para Lamine Yamal, actual número 10 del club catalán.

En la terna a mejor arquero del año, Messi fue objetivo y dejó de lado su vínculo con el Dibu al optar por el ganador del premio, Gianluigi Donnarumma, quien, en esta temporada, fue indiscutiblemente el más destacado bajo los tres palos. En segundo lugar ubicó a Emiliano Martínez, mientras que el podio lo completó Thibaut Courtois.

Por último, en la votación al mejor entrenador de la temporada, el capitán argentino también eligió al ganador: Luis Enrique, el entrenador que fue campeón en casi todas las competencias que disputó en el club parisino y fue su DT en Barcelona en 2015, cuando Messi conquistó su última Champions League.

En el segundo puesto votó a Hansi Flick, actual entrenador del Barcelona, que llevó al conjunto culé hasta las semifinales de la Champions League, donde fue eliminado por el Inter. El tercer lugar quedó para Mikel Arteta, DT del Arsenal, otro de los técnicos que alcanzó esa instancia del torneo.