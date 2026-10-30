Racing volvió al triunfo por el Clausura ante Aldosivi, que descendió a la Primera Nacional

Ignacio Rodríguez, el autor del gol de Racing, acompaña a un rival tras la pérdida de la categoría. (Foto: FOTOBAIRES)

Racing derrotó 2-1 a Aldosivi en el Cilindro de Avellaneda, por la fecha 15 del torneo Clausura, y volvió al triunfo después de cuatro partidos. Sin embargo, la victoria no le alcanzó para cambiar su situación en el campeonato: la Academia ya no tiene posibilidades de clasificarse a los playoffs ni de acceder a las competencias continentales por la tabla anual.

El Tiburón, por su parte, decretó su descenso a la Primera Nacional por la tabla anual, en la que apenas sumó 19 puntos en las 31 fechas disputadas. Pese a que había levantado su rendimiento desde la llegada de Javier Sanguinetti y los goles de Vombergar, no pudo evitar la pérdida de categoría y se sumó a Estudiantes de Río Cuarto (por promedios) como los dos equipos que descendieron.

El primer gol llegó a los 20 minutos del primer tiempo y fue para la visita. Tras un tiro de esquina, la pelota picó en el área y Andres Vombergar apareció para conectar de cabeza y poner el 1-0.

¡¡CABEZAZO GOLEADOR DE VOMBERGAR PARA MARCAR EL 1-0 DE ALDOSIVI ANTE RACING!! Con este resultado, el Tiburón queda a UN punto de Riestra y pelea por la permanencia. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/kBKnpnk6Om — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2026

La respuesta de Racing no tardó en llegar. Cuatro minutos después, Tomás Conechny ganó de cabeza tras un lateral y dejó a Maravilla Martínez de cara al gol para establecer el 1-1. Sin embargo, el delantero no pudo festejar demasiado: apenas tres minutos más tarde pidió el cambio por una molestia muscular y fue reemplazado por Francisco Fraga.

¡¡RÁPIDA REACCIÓN DE LA ACADEMIA!! Espectacular media vuelta de Maravilla Martínez, para marcar el 1-1 de Racing ante Aldosivi, en un Cilindro que está muy picante… 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/7CAcV6Uklo — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2026

En el complemento también hubo novedades en el arco de la Academia: Facundo Cambeses no pudo salir a jugar y fue sustituido por Matías Tagliamonte. El capitán terminó siendo Ignacio Rodríguez, quien a los 15 minutos marcó de penal el 2-1, luego de una infracción sancionada por Nazareno Arasa tras una revisión en el VAR.

Con Maravilla Martínez lesionado, Nacho Rodríguez se hizo cargo de la pena máxima y clavó un GOLAZO: ¡Al ángulo, imposible para Acosta, para poner el 2-1 de Racing ante Aldosivi! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/cO9H0Mh2F9 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2026

Después del tanto, Chirola Romero dispuso el ingreso de Matías Pérez para formar una línea de cinco defensores. Aldosivi fue en busca del empate con más empuje que fútbol, pero no consiguió volver a convertir, pese a generar algunas situaciones. Así, el Tiburón selló su descenso después de dos temporadas en Primera División.

Silbatazo final, Aldosivi cayó ante Racing en el Cilindro y perdió la categoría. La tristeza de Sanguinetti y las LÁGRIMAS de los jugadores del Tiburón, que fueron levantados por sus pares de La Academia. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/uHUTErE5y1 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2026

Con este resultado, Racing quedó 12° en la zona B, con 15 puntos, sin chances de meterse entre los ocho mejores. Además, marcha 21° en la tabla anual, con 36 unidades.