Encontraron un cadáver flotando en el río Limay, en la zona de Las Perlas

La Policía investiga el hallazgo de un cuerpo sin vida que fue localizado este viernes flotando en las aguas del río Limay, en el sector de Las Perlas. El operativo se desplegó en inmediaciones del barrio Puente Santa Mónica y contó con la intervención de efectivos policiales, Prefectura Naval y personal especializado.

El aviso llegó luego de una alerta emitida desde Neuquén capital. Al arribar al lugar, efectivos de la Subcomisaría 82° se dirigieron al sector comprendido entre las bajadas 4 y 5, donde constataron la presencia del cadáver a unos 40 metros de la margen sur del río.

El cuerpo se encontraba enganchado entre la vegetación y las ramas de los árboles de la ribera.

Investigan la identidad y las causas de la muerte

Tras el hallazgo, la Policía preservó la zona y convocó al Gabinete de Criminalística y al médico policial para realizar las primeras actuaciones y peritajes.

En el operativo también trabajaron efectivos de Prefectura Naval Argentina y de la División Montada, bajo las directivas de la fiscalía de turno.

La investigación busca establecer la identidad de la persona fallecida y determinar las circunstancias en las que se produjo el deceso.