Qué obras se harán en los aeropuertos de Bariloche y Viedma: inversiones millonarias y mejoras en las terminales

Río Negro acompaña las inversiones con obras de infraestructura fundamentales en los aeropuertos. Foto: gentileza.

Los aeropuertos de Bariloche y Viedma tendrán nuevas obras de infraestructura en el marco del plan de inversiones de Aeropuertos Argentina. Las intervenciones contemplan ampliaciones de espacios para pasajeros, mejoras en las áreas de embarque y trabajos para reforzar la seguridad y las condiciones de funcionamiento de las terminales.

La inversión más importante estará en Bariloche, donde se proyectan obras por más de US$ 25 millones. En tanto, Viedma también tendrá una renovación de sus instalaciones, aunque todavía no se confirmó cuándo comenzarán los trabajos.

La secretaria de Turismo de Río Negro, María Sol Canalda, brindó detalles sobre las intervenciones y destacó la importancia de mejorar la infraestructura aeroportuaria en una provincia que recibe visitantes nacionales e internacionales.

Aeropuerto de Bariloche: más de US$ 25 millones para ampliar la terminal

En Bariloche, el proyecto contempla la ampliación de las zonas de embarque y espera, la incorporación de nuevos servicios para los pasajeros y mejoras en las condiciones de seguridad.

La inversión supera los US$ 25 millones y apunta a acompañar el movimiento de una terminal que recibe más de 2,2 millones de pasajeros por año.

«Bariloche es, después de Buenos Aires, uno de los aeropuertos con mayor movimiento del país. Necesitamos tener una terminal a la altura de esa demanda para que nos sigan eligiendo y para continuar siendo un nexo entre las grandes ciudades y el resto de la Patagonia», explicó Canalda.

A estas intervenciones se suma la renovación del acceso al aeropuerto, que ya ejecuta el Gobierno de Río Negro sobre la Ruta Provincial 80.

La obra comprende 5,6 kilómetros y demanda una inversión superior a los $4.475 millones.en dolares $4.475 millones (US$ 2,87 millones), incluye mejoras en la calzada, las banquinas, la señalización y la seguridad vial.

Viedma también tendrá mejoras en su aeropuerto: qué trabajos están previstos

El aeropuerto Gobernador Castello de Viedma también está incluido en el plan de inversiones de Aeropuertos Argentina. Allí se proyecta la renovación de espacios destinados a los pasajeros y mejoras en las condiciones de funcionamiento de la terminal.

Por el momento, las intervenciones no tienen una fecha de inicio confirmada.

En paralelo, la Provincia proyecta la repavimentación y modernización de los accesos al aeropuerto, sobre las rutas provinciales 1 y 51.

El proyecto vial comprende 5,5 kilómetros y contempla el ensanche de la calzada, la construcción de nuevas rotondas, la renovación de banquinas, iluminación y señalización. La inversión supera los $5.400 millones y se financiará con fondos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Canalda relacionó estas inversiones con el incremento de las frecuencias aéreas de Viedma y las oportunidades que puede generar una mayor conectividad para la próxima temporada de verano, especialmente para los destinos de la Costa Atlántica.

Buscan recuperar vuelos directos entre Bariloche y Chile

Además de las obras de infraestructura, Río Negro trabaja para recuperar conexiones aéreas directas entre Bariloche y ciudades del sur de Chile y sostener los vuelos con Santiago durante las temporadas de mayor demanda.

La posibilidad de ampliar las conexiones regionales hasta distancias de 1.000 kilómetros, con una reducción del 56% en la tasa aeroportuaria correspondiente, genera nuevas condiciones para avanzar en ese objetivo.

«Estamos trabajando para volver a tener conectividad directa con ciudades del sur de Chile y mantener los vuelos a Santiago durante las temporadas altas», señaló la funcionaria.