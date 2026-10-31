Neuquén vuelve a sorprender: una petrolera halló una nueva formación cerca del primer pozo petrolero de la provincia

Bentia Energy anunció el descubrimiento de una nueva formación convencional y el lanzamiento de su plan a Vaca Muerta en Plaza Huincul.

La historia, a veces, permite dar revanchas. Y eso es precisamente lo que la firma Bentia Energy acaba de hacer con Carmen Funes, la primera pobladora de Plaza Huincul. La fortinera fue quien al alertar que en su aguada había olor a “querosén”, terminó llevando al descubrimiento del petróleo en la que hoy es la principal provincia productora del país.

A 110 años de su muerte, la “Pasto Verde” acaba de pasar a la historia petrolera argentina, ya que así bautizó Bentia a la formación petrolera que descubrieron en el área Dadín, un bloque tan histórico de Neuquén que al día de hoy posee un permiso minero, anterior a la legislación petrolera.

El encargado de revelar este reconocimiento a la pionera del sur, fue el CEO de Bentia Energy, Javier Iguacel, quien explicó en una entrevista exclusiva con EnergíaON que “es un convencional raro, medio no convencional, no es shale, no es Vaca Muerta. Técnicamente es el basamento fisurado que ya en su momento YPF hizo un desarrollo en Octógono”.

A esa particularidad se suma la ubicación, a solo tres kilómetros del pozo descubridor del petróleo neuquino, que data de 1918.

Pero no es su última particularidad, pues Iguacel detalló que “lo que vamos a hacer es desarrollarlo con pozos horizontales, a pozo abierto, haciendo cosas nuevas que en Argentina no se han hecho”.

Iguacel, el CEO de Bentia Energy, contó a EnergíaON los planes de la operadora. (Foto: Emiliano Ortíz)

Mientras el exMinistro de Energía de la Nación remarcó que “es una cosa increíble porque es un nuevo yacimiento, de no shale, con pozos horizontales a 3 kilómetros del pozo descubridor”, detalló que “esperemos que nos de bien porque hay todo un desafío”.

El plan es realizar el año que viene dos pozos horizontales hacia Carmen Funes con ramas horizontales de 1.200 metros, las que Iguacel marcó que en principio no se fracturarán.

Este nuevo yacimiento no es grande, en donde marcó que “entran 4 ó 5 pozos”, pero cuyo tipo, ubicación y forma de perforación serán el gran diferencial.

Bentia adquirió dos clusters de áreas a YPF, en la zona norte se trata de los bloques Volcán Auca Mahuida, Don Ruiz, Las Manadas y Señal Cerro Bayo, en donde el trabajo por estos días se centra en mejorar la eficiencica operativa.

En el clúster de Rincón, Bentia planea definir en 2027 el plan para Vaca Muerta.

En esta región, la operadora avanzó, por un lado, en un plan de perforación que iniciará el año que viene, mientras delinea la sísmica para el shale. Pero a la vez proveyó el gas natural necesario para el servicio de Rincón de los Sauces hasta tanto se complete el gasoducto necesario.

Y detalló que desde Bentia se entregaron “80.000 metros cúbicos diarios y por primera vez no hubo casi inconvenientes en el servicio”.

En la zona sur, esto es alrededor de Plaza Huincul, los bloque son Dadín, Octógono (el área descubridora) y Al Norte de la Dorsal. Y es precisamente en esta última área en la que la compañía avanza con su plan más ambicioso: encarar la producción de Vaca Muerta.

Bentia también va tras Vaca Muerta en Plaza Huincul

“En Al Norte de la Dorsal estamos planteando el desarrollo de Vaca Muerta. Ahí es petróleo volátil con condensado. Es marginal porque está muy somero, tiene poca presión, por lo que son pozos que van a acumular un 30 ó 40% menos que el promedio de la cuenca, con lo cual el desafío es hacerlos económicos”, detalló Iguacel.

El bloque es una de las áreas históricas de Neuquén, con más de un centenar de años en producción en el convencional, pero con los recursos de Vaca Muerta debajo de la tierra. Se ubica apenas al norte de la localidad de Plaza Huincul, justo por debajo de las áreas en las que YPF y sus socios planean extraer el gas natural para el megaproyecto de Gas Natural Licuado (GNL).

El CEO de Bentia explicó que “ya estuvimos viendo de pedir la concesión no convencional (Cench) y buscando el financiamiento para eso y estamos viendo si podemos aplicar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para el año que viene”.

“Lo que estamos haciendo en el convencional, queremos llevarlo al no convencional para hacerlo económico y viable a estos proyectos que quizás para otras empresas no lo son”, planteó.

Y remarcó que “tenemos que ir a los costos de Estados Unidos para que sea productivo y ahí el RIGI ayuda mucho porque nos pone en competencia impositiva respecto a Estados Unidos y entonces es más fácil solicitar capital para hacerlo. Lo vamos hacer igual si no conseguimos el RIGI pero más lento”.

Iguacel remarcó que “vamos a ir paso a paso, lo primero es pedir la Cench, presentar la propuesta de RIGI y si conseguimos el financiamiento vamos a ir con todo”.

Según explicó, de acceder a los beneficios del RIGI el plan contempla realizar cerca de un centenar de pozos, que sin esos beneficios se reducirían a unos 70.

A apenas un año del inicio de las operaciones de Bentia Energy, Iguacel sostuvo que “hoy tenemos casi un 30% más de producción en el clúster Huincul y un 10/15% más de producción en Rincón, y el crecimiento importante va a venir si logramos vencer el desafío de producir del no convencional que a los demás les pareció demasiado falda”.

Y bromeó marcando que “los demás están todos comiendo bife de chorizo, peceto, y dejaron la falda (de Vaca Muerta) y la estamos agarrando nosotros”.

Mientras Iguacel contó que están en contacto con potenciales inversores, señaló que “queremos probar que en Argentina se puede ser tan competitivos como en Permian y estamos seguros que lo podemos hacer”.