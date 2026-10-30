Alerta amarilla por tormentas en Río Negro y Neuquén: cuáles son las zonas afectadas este fin de semana

Ingreso de un frente inestable con actividad eléctrica en el norte de la Patagonia.

Un cuadro de marcada inestabilidad atmosférica avanzará sobre el norte de la Patagonia durante las próximas horas. El ingreso de masa de aire cálido y húmedo procedente del sector norte provocará el desarrollo de tormentas de variada intensidad en amplias zonas de Río Negro y Neuquén, de acuerdo con las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los datos hidrometeorológicos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Tormentas eléctricas y lluvias: el mapa del alerta en Río Negro

En la provincia de Río Negro, la alerta amarilla por tormentas abarca desde el Alto Valle hasta la Costa Atlántica. Las regiones bajo advertencia oficial incluyen:

Alto Valle : áreas urbanas y productivas desde la zona de confluencia hacia el este.

: áreas urbanas y productivas desde la zona de confluencia hacia el este. Valle Medio : sectores de Choele Choel, Valle Azul y alrededores.

: sectores de Choele Choel, Valle Azul y alrededores. Línea Sur : sectores del centro e interior provincial.

: sectores del centro e interior provincial. Costa Rionegrina: franja marítima que contempla a Viedma, Las Grutas y San Antonio Oeste.

Las formaciones más intensas se esperan hacia la noche de hoy y durante la jornada de mañana, pudiendo estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas y precipitaciones locales.

Neuquén: los departamentos comprometidos por el mal tiempo

El reporte oficial del SMN ubica bajo alerta de nivel amarillo a franjas estratégicas del territorio neuquino, abarcando desde la cuenca hidrocarburífera hasta el norte y la zona metropolitana:

Zona Norte y precordillera : Chos Malal, Buta Ranquil, Andacollo, El Huecú y Las Lajas.

: Chos Malal, Buta Ranquil, Andacollo, El Huecú y Las Lajas. Cuenca Central y Vaca Muerta : Añelo, Loncopué y Picún Leufú.

: Añelo, Loncopué y Picún Leufú. Confluencia: Plottier, Senillosa y la ciudad de Neuquén.

Pronóstico extendido: ingreso de viento desde el domingo

Según el reporte técnico de la AIC, tras el desarrollo de los núcleos de tormenta previstos para viernes y sábado, la configuración meteorológica cambiará hacia el final del fin de semana: