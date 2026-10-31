Neuquén destinará el 22% del presupuesto a personal y proyecta un ahorro del 46%

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé destinar el 50% de los recursos municipales a obras públicas e infraestructura. Foto: Emiliano Ortiz.

La Municipalidad de Neuquén presentó la hoja de ruta del Presupuesto 2027, con las principales previsiones de ingresos, gastos e inversiones para el próximo año. El proyecto, encabezado por el intendente Mariano Gaido y enviado al Concejo Deliberante para su tratamiento, contempla erogaciones por $916.000 millones (US$ 587,2 millones) y establece las prioridades de la gestión en materia de obra pública, servicios y funcionamiento municipal.

Uno de los cambios más importantes aparece en la distribución de los recursos. Mientras que en 2022 los salarios concentraban el 31% del presupuesto, para 2027 esa participación se reducirá al 22%, una diferencia de nueve puntos porcentuales. La partida destinada a personal será de $201.520 millones (US$ 129,1 millones).

La obra pública, en cambio, concentrará el 50% del presupuesto, mientras que bienes y servicios representarán el 26% y los organismos descentralizados, el 2%.

Durante la presentación, los funcionarios municipales hicieron hincapié en que el presupuesto mantiene una distribución diferente a la de años anteriores. En 2022, la obra pública representaba el 33% de los recursos, mientras que para 2027 alcanzará el 50%.

Cómo cambió la distribución del gasto municipal

La evolución de las partidas municipales permite observar cómo cambió la proporción destinada a salarios. En 2016, el personal representaba el 41% del presupuesto y las obras públicas el 16%. Para 2018, esos porcentajes eran del 37% y el 30%, respectivamente.

En 2022, la participación del gasto salarial se ubicaba en el 31% y la de infraestructura en el 33%. Para el próximo año, las proporciones previstas serán del 22% y el 50%.

La comparación corresponde al peso de cada partida dentro del presupuesto total. No significa que el municipio vaya a gastar menos pesos en personal, sino que el rubro tendrá una participación menor en la distribución de los recursos.

Durante la exposición, desde el área de Hacienda señalaron que la mayor participación de la infraestructura responde a la decisión municipal de destinar recursos a obras públicas.

El crecimiento del superávit municipal

Otro de los puntos destacados de la presentación fue la evolución del superávit, que la Municipalidad utiliza como una de las fuentes de financiamiento de su programa de inversiones.

El ahorro corriente es la diferencia entre los ingresos habituales del municipio y los gastos necesarios para su funcionamiento, entre ellos los salarios, los servicios y las prestaciones municipales. Según explicó Juan Dutto, subsecretario de Hacienda, para 2027 se proyecta un ahorro corriente equivalente al 46% de los recursos corrientes. Esto significa que, una vez cubiertos los gastos habituales previstos, el municipio estima disponer de ese resultado positivo para financiar inversiones.

Además, se expuso que el superávit corriente registró una evolución positiva durante los últimos años y que permitió sostener el programa de obras sin recurrir a créditos. A ese ahorro se sumarán los ingresos de capital, entre ellos los recursos previstos por la venta de tierras destinadas al nuevo Parque Industrial Capital.

Dentro de esa inversión, las obras viales concentrarán $261.931 millones (US$ 167,9 millones), mientras que arquitectura e iluminación tendrán una asignación de $149.531 millones (US$ 95,9 millones).

El intendente Mariano Gaido sostuvo durante la presentación que el objetivo de la administración es mantener las cuentas ordenadas y utilizar el superávit para financiar obras y servicios.

El proyecto de Presupuesto 2027 deberá ser analizado por el Concejo Deliberante. Los montos y porcentajes corresponden a las previsiones de la Municipalidad y estarán sujetos a la aprobación y posterior ejecución presupuestaria.