Necrológicas de hoy, sábado 31 de octubre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, sábado 31 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
TAMBORINI, ENRRY E. (Tambo)
Falleció en Mar del Plata el 24/10 a los 92 años. Su esposa Delia, sus hijos Henry y María, sus nietos Juan, Juana, Florencia, Martín, Malena y Joaquín participan su fallecimiento y elevan una oración por el eterno descanso de su alma junto a su hija Edith
Spoto, Liliana
Hoy, en el día de tu cumpleaños, y a una semana de tu partida, habíamos soñado pasarla juntas en el norte neuquino, pero Dios tuvo otros planes. Te extraño y te pienso mucho amiga!. Besos al cielo y abrazos a Maxi y Desi. Patricia Fernández Andreani.
NAPOLITANO, HORACIO LUIS
Falleció en General Roca a los 67 años. Sus hijos: Diego, David, Paula, Dante y Pilar. Sus hijos políticos y nietos. Su hermana Laura, sobrinos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del CEMENTERIO PARQUE LAS FUENTES recibieron sepultura ayer a las 17 en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
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