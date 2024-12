Rally Dakar 2025: cuándo empieza y quiénes correrán en Arabia Saudita

Con la participación de unos 20 argentinos, el Rally Dakar 2025 se llevará a cabo del 3 al 17 de enero entre Bisha y Shubaytah, en Arabia Saudita.

En la categoría más potente de autos, Ultimate, compitiendo entre los más experimentados pilotos estará Juan Cruz Yacopini, nuevamente con Toyota Hilux y la navegación del español Dani Oliveras. Será la quinta participación de Yacopini que tendrá el apoyo del Puma Energy Rally Team.

Cabe destacar que el neuquino Santiago Rostan vivirá su segunda experiencia en el Rally Dakar y buscará mejorar el puesto 38° que obtuvo en la edición 2024.

La 47ª edición del raid más duro del mundo tendrá sus jornadas de verificación técnica el 1 y 2 de enero e incluirá como novedades una etapa de 48 Horas de unos 950 kilómetros, y algunos tramos separados para motos y autos, para que los coches larguen más temprano.

La etapa maratón sumará cerca de 800 kilómetros seguidos sin asistencia y en los días finales, en el llamado Empty Quarter, habrá una etapa con tres rutas distintas y una largada en línea al estilo africano.

Sin los Quads en la competencia la divisional Side by Side será la de mayores incorporaciones, con pesos pesados como Manuel Andújar quien contará con la navegación del experimentado mendocino Bernardo Ronnie Graue.

En tanto, con Ricardo Torlaschi aún en negociaciones con un piloto europeo, Bruno Jacomy será otro representante mendocino ya que estará como navegante de Khalifa Al-Attiyah en la divisional Autos Challenger.

El recorrido del Rally Dakar 2025 tendrá quince etapas.

👇 The official route of Dakar 2025!

🚩 Bisha – Shubaytah 🏁

🏍 7,706 km (5,146 km of SS)

🚗 7,759 km (5,115 km of SS)



🔜 #Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/ImCJH4OClv