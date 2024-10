Rally Neuquino: excluyeron al último ganador, cambió la cima y arde la Copa de Campeones

El Rally Neuquino tuvo un giro inesperado después de la fecha de Picún Leufú. Luego de nueve días de espera, se confirmó que Pedro Skruta fue excluido de la carrera y esto, obviamente, cambió las posiciones. En la general el triunfo quedó en manos de Daniel Llanos, mientras que en la RC5 ganó Damián Di Bartolo.

El piloto de Junín de los Andes, que había ganado luego del abandono de Adrián Altamirano, no pasó la verificación técnica, lo sancionaron y apeló, pero la Federación Neuquina de Automovilismo no le dio lugar.

En las últimas horas se develó el misterio y finalmente quedó confirmado el clasificador del Rally de Picún Leufú. En una nota dirigida a Skruta, la FNA comunicó que no dio lugar a la apelación, por no ajustarse al artículo 804-a4 del Reglamento Técnico de la RC5. El mismo autoriza el refuerzo de los precaps mediante la adición de material, pero no el reemplazo de la pieza en cuestión.

De esta manera, Llanos (A6) se quedó con la victoria en la general, superando por 39s6 a Gustavo Rojas (A5) y por 1m08s6 a Claudio Simonelli, en lo que representa el primer podio del año para un auto de la A7 en el clasificador absoluto.

Un golpe de escena para la competitiva RC5

Tras lo que fue el accidente de Altamirano (no correrá en lo que resta del año), la RC5 sufrió un nuevo golpe de escena en la verificación técnica. La victoria quedó en manos del zapalino Di Bartolo, que en Picún Leufú corrió con la navegación de Mario De Elías. Segundo, a 31s, quedó Franco Fossatti y tercero, a 11m45s5, fue Juan Pablo Ferraro.

Para Di Bartolo es el segundo triunfo del año en la RC5, ya que había ganado en la jornada inaugural en Senillosa. Por su parte, Llanos se quedó con la general por segunda vez, tras imponerse también en Picún, en junio pasado.

Así quedó la Copa de Campeones

RC5: Damián Di Bartolo, 30 puntos. Adrián Altamirano, 23; Pedro Skruta y Juan Pablo Ferraro 22; Franco Fossatti 21; Mario Villanueva (h), 6. También integra la Copa Juan Lovagnini, quien volverá en la carrera de Las Coloradas.

A6: Daniel Llanos 43 (foto); Jeremías Tieri 21; Martín Palomeque 20; Mario Villanueva (p) 17; Roberto Raimondi 15; Jonatan Bastidas y Miguel Carbonell, 6.

N2: Claudio Martín Bissanti 38; Maximiliano Galli Pujato 20; Lautaro Angeloni 18; Matías Ávila 13; Matías Del Barba y David Abril 12; Santiago Bavastro 8; Eduardo Schneider 7; Omar Traballoni 6. Sin puntos, Horacio Marino.

N2L: Claudio Bustos 43; Leandro Martínez 27; Diego Orellana 16; Sergio Basile 15; Fernando Alustiza 14; Nicolás Villar 13; Juan Pablo Mozzi 11; Orlando Wircaleo y Mauro Rojas 6. Sin unidades, Miguel Huenulao.

A5: Gustavo Rojas 51; Javier Escuredo 16; Daniel Arias 14.

A7: Claudio Simonelli 46; Leandro Paulovich 22; Tabaré Pintos 12; Gustavo Pilquimán 6.

N1: Nicolás Ochoa 46; Mauricio Zúñiga 26; Ariel Umaña 20; Claudio Cribán 17; Matías Nimo 10; Nicolas Viviani, sin puntos.

A1: Pablo Correa 37; Pablo Lobo 21; Manuel Bajeneta 20; Ariel Figueroa 11; Hernán Rilo 9; Daniel Pereyra 8; Sergio Tampanelli, sin puntos.

Está confirmada la penúltima fecha

Esta semana, el titular de APPRyN Sur, Bruno Campos, se reunió con el intendente de Las Coloradas, Lucrecio Varela, y se confirmó la fecha para la penúltima jornada del Rally Neuquén: será entre el 8 y 10 de noviembre, en una carrera que se denominará “Premio 98° aniversario de Las Coloradas”. Después, habrá que sacar las últimas cuentas y llegar de la mejor manera al Premio Coronación de Cutral Co.

Info: Aguante Neuquén