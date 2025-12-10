Vuelve la emoción a La Barda: el sábado empieza la edición Nº 30 del Supercross de verano

El Motocross Club Neuquén pone en marcha este sábado 13 de diciembre la primera cita de la 30° edición del campeonato nocturno de Supercross. Se trata de un clásico del verano en La Barda, que este año contará con cuatro fechas imperdibles: 31 de enero y 14 y 28 de febrero, además de la inaugural. La temporada 2025/2026 promete ser una de las más convocantes. Para el inicio del certamen se esperan más de 120 motos en pista, lo que lo consolida como uno de los más importantes del país.

Durante las últimas semanas, el Motocross Club Neuquén (MCN) trabajó intensamente en una pista renovada, con modificaciones que buscan mayor dinamismo, seguridad y espectáculo para el público, que cada verano acompaña este evento histórico. La presencia de los mejores pilotos nacionales, entre ellos Joaquín Poli, Agustín Poli y Felipe Quirno Costa, suma jerarquía y anticipa una noche de adrenalina pura. Además de la presencia de pilotos regionales y de Chile.

Habrá más de 120 motos en línea de largada.

«A la altura de lo que el público neuquino merece»

“Esta 30° edición es muy especial para todos nosotros. Ver el crecimiento del campeonato y la convocatoria de pilotos nos llena de orgullo. El club trabajó muchísimo para ofrecer una pista renovada y un espectáculo a la altura de lo que el público neuquino merece. Invitamos a todos a disfrutar de una noche única de supercross”, expresó Miguel Matthews, presidente del Motocross Club Neuquén.

La primera fecha contará con transmisión en vivo desde las 20:00 por el Canal de YouTube Motocross Club Neuquén y Canal 10. La cobertura estará a cargo del reconocido equipo compuesto por Mariano Indaco (relatos) y Walter Casquero (comentarios).

La actividad comenzará a partir de las 17, con los entrenamientos, luego clasificación y las finales están pactadas a partir de las 22. La entrada anticipada tiene un costo de $15.000, mientras que en puerta saldrá $20.000.

Con cuatro fechas confirmadas, un parque de motos récord y una pista que promete superar todas las expectativas, comienza una nueva temporada del supercross nocturno que desde hace 30 años es un símbolo del deporte neuquino.