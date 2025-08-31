Rally Regional: Debasa sigue con rendimiento perfecto y lo confirmó en Los Menucos

El piloto de Catriel hizo un gran trabajo en la Línea Sur. (Omar de los Santos)

El piloto de Catriel, Mauro Debasa, sumó su quinta victoria consecutiva en Los Menucos, sede de la quinta fecha del rally que organizan la Federación 11 y la Asociación Volantes de General Roca. El piloto del Ford Ka, navegado por Matías Aman, se quedó con la clasificación general y también con la RC5.

En la general, Debasa le sacó 1m01s2 a Esequiel Klein, que ganó la A6. El tercer escalón del podio fue para el reginense Raúl Martínez. Más atrás llegaron: Jorge Escalante, Omar Kovacevich, Luis Beltrán, Ayrton Rodríguez, Marcelo Martínez, Agustín Pistagnesi y Darío Vázquez.

En la RC5, Debasa aventajó por 3m10s1 a Omar Kovacevich, quien padeció con fallas en su Ford Fiesta. Por su parte, Luis Beltrán, que estrenaba un nuevo Peugeot 208, quedó tercero. Detrás de ellos llegaron Darío Vázquez y Hernán Fiore. El sábado abandonó Lucas Craievich.

Debasa transita por un 2025 inolvidable. (Agustina Ares)

Esequiel Klein no dejó dudas en la A6

Quien volvió a celebrar en la A6 fue Esequiel Klein, que le sacó 1m01s3 a Raúl Martínez, que había liderado los dos primeros tramos del sábado. Tercero fue Jorge Escalante. También completaron la prueba Ayrton Rodríguez y Jorge Méndez. Abandonaron Guillermo Fantini y Facundo Sabas. Klein suma dos triunfos al hilo y amenaza a Rauly Martínez en el campeonato.

Con Facundo Kallobius en la butaca derecha, Marcelo Martínez se impuso en la N2, con amplio margen sobre Jesús Mehdi. Completó el podio Manuel Becerra. Octavio Fernández, que había ganado la primera etapa, finalizó cuarto. Fue el primer triunfo de Martínez en el año.

Segunda al hilo de Pistagnesi

Por segunda carrera consecutiva, Agustín y Jorge Pistagnesi volvieron a vencer en la N1. Muy lejos quedó Emilio Vega y Ariel Ramos fue tercero. El triunfo de los Pistagnesi llegó luego de liderar toda la carrera. Un mes atrás habían celebrado en la Vuelta de la Manzana.

Agustín y Jorge Pistagnesi, el bonomio Río Negro, otra vez en lo más alto. (Omar de los Santos)

La A1 terminó siendo la divisional con más autos al final de la carrera. Fueron seis en total. Tras tres fechas de sequía, Alejandro Zambón volvió a celebrar, como ya lo hiciera en la primera fecha en Cervantes. La A1 fue también la divisional más pareja, ya que Zambón le ganó por 43s8 a Erick Regliner, que venía de dos triunfos al hilo. Tercero quedó Rubén Martínez y completaron el clasificador Fabricio Damico, Daniel Pereyra y Pablo Lobo. Zambón también ganó de punta a punta.

En la A7 y en la A8 no hubo autos que completaran la prueba, tras los abandonos de Ibarguen, Indaver, Paulovich, Grassano (A7) y Rocca, De Grossi y Carbonell (A8).

La sexta fecha tendrá lugar entre el 3 y el 5 de octubre en Catriel.