Real Madrid eliminó al Atlético: Mastantuono se quedó con el duelo de argentinos

Por las semifinales de la Supercopa de España, el Merengue ganó 2-1 y se clasificó a la final. Julián Álvarez y Giuliano Simeone fueron titulares mientras que Nahuel Molina, Thiago Almada y Franco Mastantuono ingresaron desde el banco.

Federico Valverde fue la figura del partido: anotó un golazo y dio la asistencia del segundo tanto. (AFP)

El Real Madrid dio un paso firme hacia el título y, tras imponerse por 2-1 ante el Atlético de Madrid, se aseguró un lugar en la final de la Supercopa de España, donde se medirá frente a Barcelona.

El derbi madrileño quedó en manos de los Merengues, que comenzaron ganando casi desde el vestuario: antes de que el reloj marcara los 2 minutos del primer tiempo, Federico Valverde anotó un golazo de tiro libre que quedará en la historia, con un remate potente y de tres dedos.

Luego, a los 10 minutos del complemento, el uruguayo volvió a ser decisivo y asistió al brasileño Rodrygo, que con dos controles quedó mano a mano con Jan Oblak, definió cruzado y amplió la ventaja a 2-0.

La reacción del Atlético fue inmediata: tres minutos más tarde, Giuliano Simeone lanzó un excelente centro desde la derecha y el noruego Alexander Sørloth cabeceó para el descuento. Más tarde, el conjunto dirigido por Diego Simeone contó con otras chances claras, pero no fue efectivo y el marcador no volvió a moverse.

Por el lado del Atlético, Julián Álvarez y Giuliano Simeone fueron titulares, mientras que Nahuel Molina y Thiago Almada ingresaron desde el banco. En tanto, Xabi Alonso hizo ingresar a Franco Mastantuono a los 87 minutos.

De esta manera, en la final habrá clásico español. Barcelona venció ayer de manera contundente a Athletic Club de Bilbao por 5-0 y se medirá ante el Real Madrid este domingo 11 de enero, a las 16 (hora argentina), en el estadio King Abdullah Sports City, de Arabia Saudita.


