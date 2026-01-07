Atlético de Madrid pone en venta a Thiago Almada tras un semestre con poco rodaje

La historia de Thiago Almada en Atlético de Madrid dio un giro inesperado. Así, lo que había comenzado como una apuesta fuerte para potenciar el ataque terminó, con el futbolista con el cartel de transferible, tan solo seis meses después de su arribo a la institución. En apenas medio año acumuló 571 minutos oficiales, una participación escasa que lo dejó sin peso dentro del esquema de Diego Simeone. Ante esto, la falta de continuidad lo volvió prescindible en un plantel que exige rendimiento inmediato.

El semestre con poco rodaje de Thiago Almada en Atlético Madrid

En lo estrictamente futbolístico, los números reflejan con claridad su situación durante la temporada: Almada disputó apenas 570 minutos oficiales y fue titular en solo cinco encuentros a lo largo de toda la campaña.

La mayoría de sus apariciones se dieron ingresando desde el banco y en contextos adversos, lo que dificultó que pudiera mostrar con regularidad sus principales virtudes, como el desequilibrio en el uno contra uno, la creatividad en campo rival y la capacidad para romper líneas.

Desde su llegada al conjunto colchonero, el ex Vélez debió adaptarse a un estilo de juego exigente, marcado por la intensidad, el orden táctico y el compromiso defensivo, pilares históricos del ciclo Simeone.

En ese contexto, Almada nunca terminó de encontrar un lugar estable dentro de la estructura del equipo, que priorizó futbolistas con mayor recorrido europeo o características más alineadas al esquema del entrenador. Pese a algunos destellos aislados, no logró ganarse la confianza necesaria para convertirse en una alternativa habitual.

La decisión del Atlético de Madrid de declararlo transferible no responde a un conflicto interno ni a cuestiones disciplinarias, sino a una lectura deportiva del presente y el futuro inmediato del plantel.

En el club consideran que una salida puede ser beneficiosa para ambas partes: Almada podría recuperar protagonismo y continuidad en otro proyecto, mientras que la institución liberaría un cupo y margen salarial de cara al próximo mercado.

Por el momento, el escenario es de expectativa. No existen negociaciones avanzadas ni rumores firmes sobre su próximo destino, aunque su nombre suele despertar interés en distintos mercados por su edad, su proyección y su recorrido tanto a nivel clubes como en la Selección argentina.

El futuro de Thiago Almada aparece abierto y cargado de interrogantes. Con apenas 24 años, el desafío será elegir un destino que le permita relanzar su carrera, sumar minutos y volver a sentirse protagonista.