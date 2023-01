El motivo por el que Kun Agüero homenajeó a Messi y a Riquelme en la Kings League

Desde que comenzó con su faceta de streamer, el Kun Agüero no dejó de ganarse el cariño de la gente producto de su carisma y los pasos de comedia que realiza. En esta oportunidad, jugó en la Kings League con su equipo Kunisports y el festejo generó más de una carcajada.

El exjugador sorprendió a todos con su inesperada aparición este domingo como el nuevo refuerzo de su propio club, que compitió contra el equipo del famoso streamer español, Ibai Llanos, Porcinos FC.

Cuando el encuentro iba 2 a 1 a favor de Porcinos FC, Agüero tomó la pelota en la medialuna y la mandó a guardar. Luego, festejó haciendo el Topo Gigio a lo Juan Román Riquelme, y que hace poco tiempo replicó el propio Lionel Messi.

«Me gustó mucho la celebración de tu gol… ¿Se lo dedicaste a alguien en particular», preguntó una periodista sobre el particular gesto del Kun

«Es un festejo que hizo Leo y me hizo acordar que Ibai es parecido a Van Gaal«, respondió el ex jugador de la Selección, aunque rápidamente aclaró que era un chiste: «Es broma, viste que acá parece las bromas no gustan. Con Ibai está todo bien. ¿Me está escuchando no? Felicitaciones que ganó su equipo, espero que lo haya podido disfrutar».

Seguidamente, el deportista confirmó que seguirá apareciendo en las canchas de la Kings League. «Es la tercera jornada, en la cuarta voy a estar y seguramente un poquito mejor que hoy«, aseguró Sergio, causando asombro entre los presentes.

Una vez concluido el duelo, el Kun fue a recibir el premio por ser el MVP del partido y habló sobre su regreso a las canchas. «Estoy muerto, fusilado. Un calor hace acá, la con… de la lora. No me esperaba que vaya a ser tan duro, pero estuvo muy divertido el partido. Aunque tenés que estar bien físicamente«, afirmó.

Qué es la Kings League

La Kings League nace de una fusión entre el fútbol tradicional y el mundo de los videojuegos. Gerard Piqué e Ibai Llanos fueron sus principales precursores junto a un grupo de streamers y futbolistas que crearon sus propoios equipos para competir. Se trata de dos torneos, uno en invierno y otro en verano, con 11 jornadas cada uno y en donde compiten 12 equipos.

Los seis partidos de cada jornada se diputan en un mismo día y una vez que finaliza la liga regular, los ocho mejores equipos juegan playoffs. Los encuentros tienen una duración de 40 minutos, divididos en dos tiempos de 20.

Cada equipo está formado por doce jugadores. Diez de ellos fueron seleccionados de un Draft en el que se anotaron miles de futbolistas. Los jugadores 11 y 12 llegan de invitaciones. Cada equipo puede invitar a dos jugadores y la única condición es que no estén federados. El número 11 estará durante toda la temporada y el 12 se podrá cambiar en cada jornada. Hay siete en cancha.

Para hacer más atractivo los partidos, Piqué apeló a la creatividad de los fanáticos para sumarle diferentes reglas a la competencia y uno de los puntos fuertes es que en antes de comenzar cada partido, los entrenadores eligen un sobre con una carta dentro. Esa “arma secreta” se podrá usar en cualquier momento del partido [solo una vez] y da al equipo que lo use una ventaja inmediata, que puede ser un penal a favor, excluir a un jugador del partido durante unos minutos y hasta tener la chance de hacer que el gol que convierta el equipo valga doble.

Las reglas fueron votadas por los aficionados y estarán en constante evolución y con variantes respecto del fútbol tradicional. Por ejemplo, el arranque del partido no es desde el centro del campo, sino que, al estilo del waterpolo, los jugadores corren desde su propio arco por la primera posición. Las tarjetas son la amarilla y la roja, aunque la primera amonestación también tiene una exclusión de dos minutos, entre otras.