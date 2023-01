La irónica respuesta de Gerard Piqué a Shakira por cambiar «un Rolex por un Casio»

“Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”, fue una de las explosivas frases que Shakira lanzó en la BZRP Music Session 53 junto a Bizarrap, y que rápidamente se hicieron eco en las redes sociales.

Y Gerard Piqué, el destino de gran parte de la canción que estrenó la colombiana y que batió récords de reproducciones, eligió la Kings League para contestarle con ironía.

En el stream de la Kings League, Piqué se presentó con un reloj Casio, les regaló uno a los presidentes de cada club y anunció que hay un acuerdo para que Casio patrocine su torneo de fútbol 7. “Este reloj es para toda la vida, eh”, dijo entre risas.

«Casio»:

Por el anuncio de Gerard Piqué en la #KingsLeague pic.twitter.com/MIIQpR5BPB — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 13, 2023

El cierre a cargo del Kun Agüero

Al finalizar el stream Ibai Llanos se hacía el desentendido sobre los relojes que repartía Piqué y preguntó qué es lo que estaba pasando. Entonces fue el Kun Agüero, que con su frescura, no tuvo problemas en decir el por qué de la situación.

— Ibai: “¿Qué ha pasado? Es que no me he enterado…”.

— Gerard Romero: “Kun, ¿por qué entró Casio?”.

— Kun: “POR LA CANCIÓN DE SHAKIRA».

Qué había dicho la marca de relojes

La casa española de la marca japonesa no dejó escapar su oportunidad. Los asesores de Comunicación y Marketing idearon una espontánea respuesta para sumarse a la ola que provocó la colombiana. Y, hablando de olas… “Nos encanta que esto nos salpique”, fue la ingeniosa réplica. Es que esa contestación hace referencia directa a un pasaje de la canción donde la artista hace un juego de palabras con las palabras “sal” (del verbo salir) y “pique” (por el apellido de su marido, Piqué). Casio muestra que sus modelos son resistentes al agua a pesar de que Shakira quiso menospreciar su calidad. Y otra sutileza: el número 22 está presente en la pantalla, en referencia a la edad de Chía.