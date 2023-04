Marcos Rojo recordó su tremenda pelea con Enzo Pérez y el llamado de Marcelo Gallardo

Marcos Rojo reveló que antes de arribar a Boca recibió un llamado de Marcelo Gallardo para sumarse a River. También se refirió a la tremenda pelea que tuvo con su amigo Enzo Pérez.

“Cuando me llamó Gallardo no le dije a nadie. Estaba a punto de firmar con Boca, Enzo Pérez me dijo que él me quería hablar, así que me llamó y charlamos de fútbol. No sé cómo se enteró que estaba cerrando contrato en Boca, pero yo ya tenía todo arreglado, estaba convencido. Enzo se enojó, estuvo enojado, peleado», contó en una entrevista con TyC Sports.

El defensor aseguró que el actual capitán «millonario» lo quería en Núñez. «Me dijo que íbamos a ganar todo. Yo le decía: ‘¿Enzo, sos boludo?’. En la cancha nos matábamos, yo le pegaba a propósito. Me cagaba de risa, pero él estaba enojado en serio«, agregó el exManchester United.

La situación entre ambos estuvo tensa durante un largo tiempo pero finalmente pudieron conversar y todo quedó en el pasado.

«Un día con mi familia nos fuimos cinco días a Bariloche y cuando llego al hotel, me registro y me dicen: ‘Está Enzo Pérez acá’. Ni sabía y ni él sabía que yo iba a ir. Voy a cenar a la noche ahí en el hotel y efectivamente, estaba. Cenamos juntos, charlamos toda la noche, nos dijimos lo que nos teníamos que decir y la amistad volvió. A mí me dolía, yo le había mandado un mensaje terrible y ni me respondió. Me dijo que estaba re caliente”, completó el jugador de Boca que actualmente se encuentra en recuperación.

😂 “ENZO PÉREZ SE ENOJÓ CONMIGO”



El capitán de Boca se animó al Libero vs. y contó cómo reaccionó su amigo cuando se enteró que iba a firmar con Boca. pic.twitter.com/56yWU3n7hH — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) April 26, 2023

Marcos Rojo destacó la figura de Juan Román Riquelme en Boca

Marcos Rojo habló también del presente de Boca y de lo que significa Juan Román Riquelme en el club.

«Riquelme viene, está siempre en el predio. Y cuando se acerca, charla con nosotros. Se nota la diferencia cuando él está o no. Son esas personas que tienen presencia. Él viene, me habla, me abraza, me dice esto, lo otro… Lo miraba siempre y ahora lo tengo al lado», destacó Rojo.

Actualmente el defensor de Boca está en la última etapa de su recuperación tras haber sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.