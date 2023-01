Regata del río Negro: se corre la decisiva etapa entre Luis Beltrán y Choele Choel

Hoy a partir de las 9 se correrá el cuarto parcial entre el balneario de Luis Beltrán y el balneario de Choele Choel, lo que marcará la mitad de competencia, antes del único día de descanso que tendrán los palistas para luego encarar los últimos tres parciales.

Luego de dos etapas consecutivas que comenzaron a las 9, la organización a cargo del Club Náutico La Ribera, dispuso el mismo horario para hoy. Según el pronóstico, las altas temperaturas continuarán en la región.



La distancia será de 40 minutos y el tiempo empleado por el primer K2 senior en la edición pasada fue de casi 50 minutos.

Esta etapa será en modalidad contrarreloj para las categorías K1 y K2 senior Caballeros y Damas. El control de flotabilidad será desde las 7:00 a las 8:30. Será una buena oportunidad para aquellos que buscan recortar diferencias con los botes de punta.

Los diez primeros de la general cumplidas tres etapas

1 3 BALBOA, Franco – BALBOA, Dardo K2s Ceppron 04:45:04.977

2 9 GARAYCOCHEA, M.- VERGAUVEN, S. K2s Regatas – N. Piedra Buena 04:45:45.945

3 4 URBAN, Quentin – CANDY, Jeremmy K2s Equipo Nacional de Francia 04:46:31.825

4 6 GARCIA, M.- MOZZICAFREDDO, M. K2s Brazo Sur, Beltrán 04:48:16.083

5 2 CAFFA, Rodrigo – CAFFA, Mauricio K2s Concepción del Uruguay 04:51:31.751

6 11 VERGAUVEN V. – CATALANO JOAQUÍN K2j L. Piedra Buena- La Pobrecita 04:55:46.926

7 41 JULIÁN SALINAS K1s A. Huilliches C. Choel 04:58:46.590

8 5 RATTO, Pedro – SANCHEZ BLAZICA, J. K2s Regatas Uruguay – L. Beltrán 04:59:22.722

9 12 VIRKEL, Nicolas – KAMINKER, Ariel K2j Náutico Hacoaj 05:02:45.956

10 20 ILLUMINATI, Cristian- SANCHEZ, E. K2m Asociación Civil Huilliches 04:19:29.871

Todos los ganadores del tercer parcial, categoría por categoría

K2 senior

Quentin Urban – Jeremy Candy

K2 junior

Vicente Vergauven – Joaquín Catalano

K2 master A

Paul Geoffroy – Maxi Soto

Paul Geoffroy – Maxi Soto, los ganadores de la etapa de ayer en K2 master.



K2 master B

Javier Rodríguez – Gustavo Rodríguez

K2 damas

Andrea Bianchi – Ana Peña

K2 mixto

Gastón Gaona – Juliana Otero

K1 senior

Julián Salinas

K1 master A

Miguel Gutiérrez

K1 master B

Federico Puzzo

K1 master C

Carlos García Medina

K1 master D

Martín Paganotto

K1 damas

Cecilia Collueque

K2 trav. cab. A

Emanuel Gatica – Nicolás Gatica

K2 trav. B

Pablo Bourlot – Maxi Etchevarne

K2 trav. C

Claudio Cerda – Alejandro Cerda

K2 trav. D

José Fernández – Nelson Vega

K2 trav. damas

Valeria Musso – Fanny Imilqueo

K2 trav. mixtos A

Myriam Rivera – Francisco Salgado

K2 trav. mixtos B

Marcela Inda – Pedro Froilán

K2 trav. mixtos C

María Mare – Alberto Silveira

K2 trav. mixtos D

Marcelo Thomas – Miriam Peñalva

520 Cab. A

Cristian Frasse

520 cab. B

Andrés Busnadiego

520 damas

María Alejandra García