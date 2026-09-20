Regional Amateur: San Patricio del Chañar se impuso ante Deportivo Roca en el Maiolino

San Patricio del Chañar (8) pisó fuerte de visitante y se impuso 3-2 ante Deportivo Roca (5), en el Luis Maiolino, por la cuarta fecha del Regional Amateur. El conjunto neuquino aprovechó sus oportunidades, llegó a estar 3-1 arriba y, aunque el Depo reaccionó sobre el final, no pudo rescatar un punto como local.

San Patricio se impuso de entrada y a los 4 minutos, Franco Morales aprovechó una pelota que perdió la defensa del Naranja y, desde afuera del área, sacó un derechazo y venció a Bruno Corsi para poner el 1-0.

El Depo sintió el golpe, pero rápidamente intentó reponerse. Luego de una acción colectiva Carin Najul asistió a Miranda, que quedó de frente al arco, pero su remate se fue desviado.

El conjunto de El Chañar, por su lado, desconcertó al local nuevamente a los 27 minutos. Bernardo Deliso, el iluminado de la tarde, apareció y puso el 2-0 parcial para el conjunto del Chañar.

Roca buscó el descuento y lo consiguió antes del descanso. A los 32′, Carlos López, capitán del Naranja, remató y encontró una buena respuesta de González.

Poco después, tras un tiro libre, Villegas ganó de cabeza y venció al arquero neuquino. González alcanzó a tapar la pelota detrás de la línea, pero todo San Patricio reclamó que la pelota no había ingresado. El árbitro Emilio Cubría, firme en su decisión, convalidó el gol.

En el cierre del primer tiempo, a los 46′, el conjunto visitante tuvo una última oportunidad, pero el remate se fue por encima del travesaño.

En el complemento, San Patricio volvió a avisar desde el vestuario, aunque la jugada quedó invalidada por posición adelantada. A los 16′, Deliso, goleador del Santo, apareció y marcó el 3-1.

A pesar de la desventaja, el local fue en busca de otro descuento. A los 25′, Benjamín Morales encabezó una buena jugada colectiva y asistió a Miranda, pero el remate terminó en las manos del arquero visitante.

A los 30′, Carin Najul probó desde afuera del área y volvió a encontrar la respuesta del arquero. Poco después, el recién ingresado Bórquez tomó una pelota dentro del área y también tuvo su oportunidad, pero González logró rechazar.

Cuando el partido llegaba a su final, el Depo se encontró con el gol. A los 53 minutos, un error en el fondo de San Patricio dejó la pelota servida y Marcos Gudiño aprovechó para marcar el 3-2 final.

Los resultados del Regional Amateur

Además, por la misma zona (11), La Amistad (5) consiguió su primera victoria del certamen en su visita a Unión de Allen (3). Con goles de Santiago Gómez e Ivo Molinari, el conjunto cipoleño se impuso 2-0 ante el Mago. En la próxima fecha, el Celeste recibirá a Deportivo Roca.

Por la zona 12, Maronese (4) comenzó arriba en La Chacra, pero Independiente (5) reaccionó y llegó al empate a través de Julián Martín. Antes del entretiempo, Hernán Azaguate puso en ventaja al Albirrojo. En el complemento, Marcelo Muñoz marcó el 3-1 definitivo.

El Albirrojo se hizo fuerte de local y se impuso ante Maronese. (Foto: Oscar Livera)

En el otro encuentro de la zona, Río Grande (4) dio la sorpresa y venció 1-0 a Alianza de Cutral Có (9). El Gallo no pudo trasladar al resultado la superioridad que había mostrado en las primeras fechas y, en el complemento, Bautista Retamozo aprovechó un error defensivo en una contra para marcar el único gol del partido y darle la victoria al conjunto visitante.