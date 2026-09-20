Sol de Mayo perdió y deberá jugar un desempate con Círculo Deportivo para definir el descenso en el Federal A

Sol de Mayo deberá jugar un desempate para definir el descenso en el Federal A (Foto: Pablo Leguizamón)

Sol de Mayo perdió 1 a 0 con Costa Brava de General Pico y deberá jugar un desempate contra Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi para definir el descenso en el Federal A.

El Albiceleste necesitaba sumar un punto en La Pampa para lograr la salvación. El partido se complicó en el primer tiempo con la expulsión de Santiago Jara a los 24 minutos.

El ex Cipolletti bajó a su rival sin pelota en una jugada que dejó dudas. El árbitro, César Ceballo, pudo resolver con amarilla pero fue severo y sacó roja directa.

A los 13′ del complemeto, Lautaro Ibarra abrió el marcador para Costa Brava de penal. En la jugada previa, Diego Zalazar se abalanzó sobre Ramón Lentini en una falta clara.

Además de este resultado, para que haya desempate Círculo Deportivo debía vencer a Germinal y lo hizo por 2 a 0 en Nicanor Otamendi. Anotaron Vicente Barberini, de penal y Facundo Rojas.

Al terminar igualados en puntos en la tabla que acumula la primera y la segunda fase, Sol de Mayo y Círculo deberán jugar un desempate para definir el descenso.

Será en un solo partido en sede neutral, a definir. El que caiga será el cuarto en perder la categoría luego de Santamarina de Tandil, Tucumán Central y Sarmiento de Resistencia.