Ricardo Valenzuela y la interna en la Vuelta al Valle: «La mayoría está conmigo y quiere que siga»

La tradicional Vuelta al Valle de Ciclismo tendrá este año su edición N° 80 pero los problemas institucionales de la Comisión Central Organizadora (CCO) atentan contra los preparativos.

La CCO realizó una asamblea en marzo para renovar sus autoridades y fue reelegido Ricardo Valenzuela como presidente. Sin embargo, la semana pasada salió una resolución de la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Rio Negro que la consideró «ineficaz» e instó a que haya una nueva votación.

La intimación da un plazo de 60 días a partir del 1 de julio para una nueva asamblea donde participará un veedor de Personas Jurídicas y se revisarán los balances cerrados de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, además de la renovación de autoridades.

«Estuvimos bastante tiempo esperando la resolución y por suerte llegó. Ahora tendremos que hacer lo que Personas Jurídicas dice, vamos a hacer nuevamente la asamblea», señaló hoy Valenzuela en diálogo con Río Negro.

«Los balances los tenemos todos hechos. El contador nos aseguró que en 20 días va a estar el último del proceso 2022-2023″, agregó.

En las últimas horas, el que encendió la polémica fue Daniel Rocco, revisor de cuentas de la CCO y ex titular, que enfrentó a Valenzuela en las elecciones de marzo.

«No han hecho renovaciones, pasan todo por alto, todo lo que es documentación. Lo que más me molestó y no me gustó es que se adueñaron de la institución. Nunca se arrimó a hablar con su comisión, y sino se tiene que retirar. Los socios vitalicios que quedamos juntamos firmas y enviamos la nota a Personas Jurídicas, hay muchas falencias«, expresó en una entrevista para Radio Terapia, de Allen.

«Lo que pasa es que Dani Rocco estaba con nosotros en nuestra lista y después a última hora decidió hacer una nueva lista. Yo pienso está enojado porque perdió. Está hablando esas cosas que no deberían haber salido a la luz. No sé qué le pasó a nuestro compañero», respondió Valenzuela al respecto.

«Esto no es para enojarse, pelearse y salir a hablar de esas cosas que habló. Nosotros después veremos qué vamos a hacer con respecto a eso, la Comisión Directiva dirá qué va a hacer, mientras seguiremos trabajando. Vamos a hacer la asamblea porque somos respetuosos de Personería Jurídica», añadió.

Además, afirmó que no tiene problemas en volver a someterse a una votación frente a Rocco. «La mayoría de la gente está conmigo, todos quieren que siga yo. Esto desgasta un montón, te quita las ganas de trabajar porque nosotros en la institución no cobramos sueldos, lo hacemos todo porque nos gusta», comentó.

¿Se podría suspender la Vuelta al Valle 2023?

Daniel Rocco también advirtió que la realización de la 80° Edición de la Vuelta al Valle en 2023 corre peligro. «Si la CCO no está en regla y no la hace la institución, no la puede hacer nadie. Yo diría que si peligra. Siempre la Vuelta la ha hecho la CCO. Nosotros fuimos por todo al pedir la intervención, nos interesa la institución, después veremos la carrera, si se hace o queda para el año que viene”, indicó.

En ese sentido, Valenzuela consideró que la Vuelta no tendría por qué suspenderse, pase lo que pase en la asamblea de renovación de autoridades.

«Ya estamos trabajando para la Vuelta. Y en caso de que yo llegue a perder, la va a tener que hacer la gente que nos gane, le pasaremos todo lo que hemos hecho hasta ahora. No podemos dejar de trabajar en la institución porque pasaron estas cosas», señaló.

«Confíabamos en que la resolución se positiva, para poder salir a ver a las empresas grandes. Este retraso nos limitaría a hacer no más de cuatro o cinco etapas, lo que se pueda», agregó.