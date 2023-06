A 29 años del doping de Maradona, su representante rompió el silencio: «Nos cortaron las piernas»

A 29 años del escándalo de doping que sacudió al mundo y marcó la carrera de Diego Maradona, su representante de aquel entonces, Daniel Bolotnicoff realizó declaraciones sobre los hechos ocurridos durante el Mundial de Estados Unidos 1994. En una entrevista exclusiva con Infobae, Bolotnicoff acusó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de estar «alineada con la FIFA» en su trato hacia Maradona, apuntando a una conspiración en su contra.

El recuerdo de aquel fatídico día en el Mundial de 1994 sigue grabado en la memoria de los fanáticos del fútbol. Diego Maradona, líder indiscutible de la Selección, dio positivo en un control antidoping después de la victoria contra Nigeria.

El resultado lo llevó a ser apartado del equipo en medio del Mundial. Ahora, casi tres décadas después, su antiguo representante, Daniel Bolotnicoff, rompió el silencio y compartió detalles de aquel fatídico momento.

Diego Maradona y el doping durante el Mundial 1994: qué dijo su representante

Según Bolotnicoff, la historia del doping de Maradona estuvo rodeada de circunstancias poco claras y acciones que perjudicaron al astro argentino. En el diálogo con Infobae, recordó su participación en el proceso, revelando que durante la contraprueba del control antidoping en Los Ángeles, ellos fueron los únicos que respaldaron a Diego, mientras que la AFA parecía estar alineada con la FIFA en su contra.

El representante de Maradona viajó a Los Ángeles junto a otros representantes de la AFA con la intención de trazar una estrategia para enfrentar la situación. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que fueron directamente a la contraprueba sin tener la oportunidad de hablar ni contar con un plan por parte de la AFA.

Bolotnicoff recordó que durante la contraprueba, notaron un detalle inusual en el frasco, un cartelito que no debía estar allí, aunque no parecía una irregularidad evidente. Solicitaron un cuarto intermedio para poder anular el procedimiento, pero se les negó y se resolvió rápidamente.

Después de regresar a Dallas, intentaron luchar por la anulación de la prueba debido a ese detalle en el frasco, pero se encontraron con una sorpresa. Bolotnicoff se acercó al entonces presidente de la AFA, Julio Grondona, para solicitar el acta de suspensión de Diego y poder apelarla.

Sin embargo, Grondona le informó que no existía ninguna suspensión y que él mismo había retirado a Maradona del equipo para evitar sanciones a Argentina. Esta situación dejó a todos impotentes, sin poder hacer nada para cambiar el curso de los acontecimientos.

Bolotnicoff también destacó la falta de colaboración de David Pintado, otro representante de la AFA, lo cual respalda las declaraciones anteriores del segundo médico del equipo, Roberto Peidró, quien afirmó que Pintado se alejó para hablar con Grondona y luego cambió de actitud al regresar, mostrándose dispuesto a aceptar la sanción.

«Me voy a verlo a Grondona y le pido el acta de suspensión de Diego para apelarla, para meter un recurso, y ahí Grondona me dice que no, que no hay ninguna suspensión. ‘¿Cómo que no hay ninguna suspensión?’ le pregunté, y me dijo ‘no, yo lo retiré del equipo’, con lo cual, como dijo Diego, nos cortaron las piernas a todos, porque no podíamos hacer nada», dijo el representante, en diálogo con Infobae.

La frase «me cortaron las piernas» se volvió una de las oraciones más significativas de ese momento. Foto Archivo.

Según Bolotnicoff, la AFA se alineó con la FIFA en lugar de defender al jugador, y parece que negociaron para evitar mayores repercusiones a cambio de retirar a Maradona del torneo. «Con el jugador no se alineó nadie. En apariencia sí pero en el momento en que aparece el escrito, no. Al parecer, negociaron», sostuvo.

«No recuerdo a dónde fui primero, pero sí recuerdo que con Marcos (Franchi) fuimos a la habitación de Diego, que estaba durmiendo, lo despertamos y le dijimos ‘mirá Diego que te suspendieron’. Él estaba solo y se puso a llorar. Y después vino esa entrevista que se hizo más tarde en la que él dijo ‘Me cortaron las piernas’ y que se hizo famosa», agregó.

Estas revelaciones del representante de Maradona arrojan una nueva luz sobre uno de los episodios más oscuros y polémicos en la carrera del icónico futbolista. A 29 años de aquel suceso, las palabras de Bolotnicoff plantean interrogantes sobre la verdadera naturaleza de los eventos que rodearon el caso de doping de Maradona en 1994 y la posible influencia de intereses más allá del campo de juego.

El legado de Diego Maradona como futbolista y figura emblemática del deporte mundial quedó marcado por aquel incidente en el Mundial de Estados Unidos. Ahora, con estas explosivas revelaciones, se abrió nuevamente el debate sobre la justicia en el fútbol y el trato que recibió uno de los jugadores más talentosos de todos los tiempos.