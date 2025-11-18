Río Negro, lista: arrancan los Juegos Para Araucanía en Chile

Este miércoles comienzan los Juegos Para Araucanía en Punta Arenas, capital de la región de Magallanes (Chile). Se realizará la ceremonia de apertura y comenzarán las competencias en las dos disciplinas: atletismo y natación adaptada. El certamen se extenderá hasta el sábado, cuando se definirán los ganadores.

Habrá representantes de múltiples regiones. Por Argentina competirán atletas de Río Negro, La Pampa, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén y Chubut. Por Chile, participarán delegaciones de Ñuble, Magallanes, Aysén, Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

La provincia rionegrina viene de un excelente desempeño en la última edicion de los Juegos, desarrollado en Santa Rosa, La Pampa. Cosechó 63 medallas (46 de oro, 13 de plata y 4 de bronce) y se ubicó segunda detras del campeon Santa Cruz, que ganó 62, pero tres más de oro que Rio Negro.