Río Negro define sus seleccionados para los Juegos de La Araucanía: buscará su sexto título consecutivo

Río Negro se prepara para la 32ª edición de los Juegos de La Araucanía, que se disputarán del 6 al 12 de diciembre en La Pampa. Esta semana se llevarán a cabo los selectivos de básquet, fútbol y vóley, en distintas localidades de la provincia.

La última edición se celebró el año pasado en Chile, donde Río Negro se consagró campeón por quinta vez consecutiva, tras los títulos obtenidos en 2018, 2019, 2022 y 2023. Con ese logro, la provincia alcanzó dos récords históricos: convertirse en el primer pentacampeón de los Juegos Binacionales de La Araucanía y el primero en llegar a las 15 conquistas.

En 2023, Río Negro se destacó con podios en natación masculina (1°), judo femenino (1°), vóley masculino (2°) y básquet femenino (2°). Sumado al rendimiento del resto de los equipos, se coronó campeón con 6 puntos de ventaja sobre Chubut, su escolta.

Preparación para los Juegos de La Araucanía 2025

La selección masculina de fútbol realiza su concentración en Villa Regina desde este lunes y continuará los entrenamientos hasta el martes en la cancha del Círculo Italiano. Por su parte, la preselección de vóley masculino entrenará del viernes al domingo en Choele Choel, mientras que en Villa Regina se llevará a cabo la concentración de básquet femenino y en Viedma, la de la rama masculina.

En estos encuentros se definirán los seleccionados provinciales que representarán a Río Negro en La Pampa, con el objetivo de defender la corona y extender su dominio en los Juegos de La Araucanía.