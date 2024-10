Riquelme habló de los incidentes entre Boca y Gimnasia: «Los barras me ayudaron a calmar a la gente»

Luego de los incidentes que se registraron entre los hinchas de Boca y Gimnasia en Rosario, durante el duelo por los cuartos de final de la Copa Argentina, Juan Román Riquelme, presidente del Xeneize, habló en Radio 10 para contar algunos detalles sobre la situación que vivieron tanto los aficionados como los jugadores.

El encuentro, que culminó 1-1 tras los 90 minutos y se decidió por penales, tuvo a Leandro Brey como figura al detener cuatro disparos.

Riquelme se convirtió en un referente en medio del caos, bajando a la tribuna para intentar calmar a los hinchas y no dudó en dar su versión de los hechos que generaron un fuerte repudio: «Sucedió lo que vieron todos. A medida que fue avanzando la situación, se me dio por bajar. Amo a mi club y amo a la gente, siempre tenemos que ayudar para que entendamos que esto es deporte», expresó.

El presidente también agradeció a la policía presente, que intervino para controlar la situación: «Tengo que agradecer a la policía que estaba ahí, porque pidieron disculpas por las balas de goma que tiraron», agregó en su relato Riquelme.

💥 "El hincha que me abrazó me dijo 'salí de acá que te van a lastimar', si me tengo que parar adelante del hincha de Boca para que no lo lastimen lo voy a hacer."



🎙️ Juan Román Riquelme a @RialJorge sobre los incidentes de ayer en la Copa Argentina



