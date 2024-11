River 2025: pretemporada en San Martín de los Andes y tres retornos que harán mucho ruido

River todavía no cerró la temporada 2024 y debe cumplir con el objetivo de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores, pero el operativo 2025 ya está en marcha y se viene con novedades. De movida, es una fija que el plantel hará la pretemporada en San Martín de los Andes, desde los primeros días del año, y en el medio habrá negociaciones al por mayor. Los rumores son un montón, pero la realidad es que Marcelo Gallardo piensa en tres retornos de esos que hacen ruido.

Luego de la dolorosa eliminación ante Atlético Mineiro, que privó al Millonario de meterse en la final de la Libertadores en el mismísimo estadio Monumental, las críticas apuntaron hacia la zona media, especialmente el 5 y el 10, y también a la falta de gol. Por eso, en esa gran cantidad de nombres que se mencionan, hay tres que sobresalen y, lo principal, estarían dispuestos a volver. ¿Quiénes son? Enzo Pérez, Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré.

Lo de Enzo se resuelve con una reunión

Enzo Pérez marchó a Estudiantes de La Plata por las marcadas diferencias con Martín Demichelis y desde el momento en que Marcelo Gallardo confirmó su retorno a River, se habló de vuelta del mendocino. Todavía no hubo contactos formales, pero el operativo está en marcha. Y hay una señal que parece decisiva: la dirigencia del Pincha no movió un dedo para renovar el contrato con el volante. Saben que su intención es ponerse la banda roja, al menos una temporada, y después cumplir con su palabra de retirarse en Deportivo Maipú.

El Muñeco, claro está, lo espera con los brazos abiertos para cubrir un puesto que decididamente no tiene dueño, porque Matías Kranevitter asomó como titular y no rindió, Nicolás Fonseca tuvo muchos altibajos y Rodrigo Villagra no termina de convencer. Con Enzo dispuesto a volver, sólo faltaría una reunión con el DT.

Juanfer, la debilidad del Muñeco que anda de copas

Juanfer Quintero es otro de los que podría volver a River y, de hecho, Gallardo habló del tema luego de la victoria ante Banfield, el sábado pasado. “Es un futbolista que me gusta observar, que me da alegría y me despierta emoción, por más que hoy vista otra camiseta. Lo considero una persona a quien quiero mucho y que es parte de la familia riverplatense. Nunca se sabe lo que puede pasar“, lanzó el DT.

Juanfer con Paulo Díaz, en Chapelco. ¿Habrá reencuentro?

Está claro que el 10 es una debilidad para el Muñeco y que el Millonario no acelera a fondo porque el colombiano está con la cabeza puesta en la final de la Sudamericana con Racing (23 de noviembre, ante Cruzeiro). Víctor Blanco ya le puso precios (5 millones de dólares) y en River ya abren la caja fuerte. Incluso, uno de esos tantos rumores es que Juanfer podría llegar con Roger Martínez, aunque el 9 que prefiere Gallardo es otro.

Borré, el preferido de Gallardo, avalado por los números

Rafael Santos Borre es el máximo goleador de la era Gallardo con 55 goles, apenas uno más que Julián Álvarez. Traer a la Araña es imposible porque se trata de un top en Europa, pero el colombiano anda por la zona, juega en Inter de Porto Alegre y también es uno de los preferidos del Muñeco.

Aunque la semana pasada se hizo mucho ruido con Mauro Icardi y Lucas Alario, el elegido por el cuerpo técnico es Rafa. Esto apuraría la salida de Miguel Borja, quien tiene las horas contadas en River, mientras que el otro hombre de área podría ser Adam Bareiro, aunque se menciona la chance de otro retorno: Sebastián Driussi.

La pretemporada de San Martín de los Andes, en armado

Todavía no hay fechas precisas, pero seguramente el plantel de River llegará a San Martín de los Andes entre el viernes 3 y sábado 4 de enero de 2025, para cumplir con sus tareas de pretemporada. El club firmó un acuerdo con Estancia Chapelco, por el término de 10 años. Así, le dará continuidad a las experiencias que el plantel ya vivió en 2020 y 2022, cuando su presencia provocó una revolución en el sur neuquino.