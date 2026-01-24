River cumplió y ganó en el debut del torneo Apertura: 1-0 a Barracas con gol de Montiel

Esta vez no fue de penal, pero Montiel volvió a facturar para el Millonario. (Clarín Fotografía)

River fue superior durante casi todo el partido, pero sufrió hasta el final para derrotar a Barracas Central, en el debut del torneo Apertura de la Liga Profesional. Gonzalo Montiel, a los 13 del segundo tiempo, marcó el único gol en el estadio Claudio Chiqui Tapia. El Millonario, sin brillar, sacó un aprobado y sumó tres puntos en una cancha complicada.

El partido arrancó con polémica. En un avance a fondo del Millonario, hubo una mano del defensor Gastón Campi, pero el árbitro Nicolás Ramírez aplicó el «siga, siga». El VAR tampoco llamó para que la jugada sea revisada.

Con esa jugada flotando en el ambiente, el Millonario siempre fue más ante un rival que se paró con cinco defensores y buscó una contra salvadora. Con Juan Fernando Quinteros en un bien nivel y una nueva dupla de volantes, Fausto Vera-Aníbal Moreno, que no cometió fallas, al equipo le faltó eficacia en los últimos metros. En ese sentido no mostró mejorías.

Quintero se metió en el podio a la hora de los mejores rendimientos. (Clarín Fotografía)

De cara al complemento, ni Marcelo Gallardo ni Rubén Insúa movieron el banco, y la primera clara la tuvo Gonzalo Morales, con un remate de afuera del área que Santiago Beltrán -hizo un partido correcto- contuvo sin sobresaltos.

Pero poco a poco, River volvió a acercar el encuentro al arco rival y, lo que no podía resolver por abajo, lo hizo por arriba, a partir de la gran pegada de Juanfer Quintero, que se hizo cargo de un tiro libre y envió un gran centro al segundo palo, donde Gonzalo Montiel apareció y puso el 1-0 a los 13 minutos.

Inmediatamente después, el Muñeco movió el banco por primera vez: mandó a la cancha a Ian Subiabre, una de las revelaciones de la pretemporada, y Giuliano Galoppo, en lugar de Colidio y Vera, manteniendo a Moreno, el más regular en la mitad de la cancha.

Justamente Galoppo, un especialista en llegar, definió muy mal en el borde del área, y minutos después Subiabre, el otro ingresado, recibió un excelente pase de Quintero pero se enredó: tardó en definir, luego quiso asistir y al final solo ganó un córner.

Cuando el partido parecía finalizar sin más emociones, porque Beltrán no era requerido en la calurosa y soleada tarde en el Estadio Chiqui Tapia, Insúa hizo sus últimos cambios: Rak y Taborda. Y el recién llegado de Independiente armó un jugadón por la izquierda y estuvo a punto de igualar el marcador: su remate fue interceptado y el de un compañero también.

Desde ahí y hasta el final, la falta de recursos en ofensiva y, en definitiva, el poco tiempo, jugaron en contra de Barracas, que ni siquiera probó a Beltrán. En definitiva, fue triunfo 1-0 de River, que no pudo liquidarlo y tuvo que aguantar hasta el último suspiro.