River, su crisis y el cruce de Gallardo con Merlos en el vestuario: «Pésimo árbitro y mala persona»

A River no le salió nada en La Paternal y el golpe por el 0-1 que provocó la segunda caída consecutiva dejo muy cuestionado a Marcelo Gallardo. El DT, que fue expulsado en el cierre del primer tiempo, vivió una noche para el olvido en la cancha de Argentinos y el cruce con el árbitro Andrés Merlos siguió durante el descanso.

El Muñeco lo aplaudió irónicamente al árbitro y eso no le gustó nada. Sin casi mediar palabra, Merlos lo expulsó, pero la cosa no quedó ahí. Pocos minutos después finalizó hubo un picante encuentro en la zona de vestuarios.

El fuerte cruce en el vestuario

Según pudo saber Bolavip, Gallardo esperó a Merlos para dialogar, pero no encontró respuestas. La situación fue tensa y el Muñeco lanzó: “Sabés que sos un pésimo árbitro. Y además de pésimo árbitro sos una mala persona”. Lógicamente, en esta situación intervino personal de seguridad que resguarda la integridad de los árbitros.

Merlos no se quedó atrás y le respondió irónicamente: “No voy a poder dormir”, a lo que Gallardo le retrucó: “Claro si sos un mal árbitro y también mala persona”. Testigos que estuvieron en la zona de vestuarios le contaron a Bolavip que el árbitro le habría exclamado al Muñeco: “Mala persona sos vos que hiciste echar a Demichelis”.

El árbitro tuvo varios cruces con los jugadores después de la roja al DT.

Después de eso, el entrenador del Millonario habría invitado a pelear a Merlos, quien habría aceptado la propuesta, pero lógicamente no pasó a mayores porque había personal de seguridad. Aparentemente, de la boca de Gallardo habría salido: “Te voy a cagar trompadas”. Picante.

Otro de los medios que mencionó el tema fue ESPN. «En el entretiempo, Gallardo se quedó esperando la llegada de los árbitros. Tuvieron un altercado, una discusión. Tuvo que intervenir la seguridad para que no pase a mayores esa discusión«, reveló el periodista Juan Balbi, quien sigue la campaña de River para el canal.