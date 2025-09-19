River visita a Atlético Tucumán con once alternativo y la misión de seguir en la punta del Clausura: formaciones, hora y TV

Juan Cruz Meza será uno de los titulares en el once alternativo de River en Tucumán. Foto: FOTOBAIRES Fecha 6 Torneo Clausura Liga Profesional.

River visita este sábado a Atlético Tucumán por la octava fecha del Torneo Clausura. Pensando en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo cuidará a los habituales titulares y estos no viajarán.

Las principales novedades pasan por las ausencias de Franco Armani, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Enzo Pérez, Kevin Castaño y Maximiliano Salas, quienes serán preservados pensando en el duelo contra Palmeiras del próximo miércoles.

En ese marco, Gallardo también sorprende con la aparición en la nómina de varios juveniles: Santiago Beltrán, Valentín Obregón, Ulises Giménez, Facundo González, Agustín De La Cuesta, Thiago Acosta, sumados a los ya protagonistas en Primera División como Santiago Lencina, Juan Cruz Meza y Baustista Dadín.

El DT Marcelo Gallardo plantará una formación alternativa. De hecho, de los que sumaron minutos ante el Verdão el único que sería de la partida en Tucumán es Santiago Lencina, quien ingresó en la segunda mitad frente al conjunto brasileño el miércoles pasado.

Una señal de este panorama es que Juan Cruz Meza y Bautista Dadín solo disputaron un tiempo en el triunfo de la Reserva de River contra el Malevo este jueves. Ambos viajaron a Tucumán y hasta tienen chances concretas de estar desde el arranque.

La baja de Sebastián Driussi, desgarrado y afuera por tres semanas, refuerza la idea de no arriesgar a nadie más. El mensaje de Gallardo es contundente: todos los cañones apuntan a la revancha con Palmeiras.

Por su parte, el Decano viene de caer ante Newell´s en Rosario y ratificó su andar irregular en el Torneo Clausura. Se ubica octavo, en la última plaza de clasificación pese a la derrota del fin de semana pasado.

La buena noticia es que el DT Lucas Pusineri volverá a contar con Leandro Díaz. El delantero cumplió la fecha de suspensión y volverá a la formación titular del conjunto tucumano.

Las probables formaciones

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, M. Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; A. Sánchez, Kevin Ortiz; R. Rodríguez, Lautaro Godoy, N. Laméndola; Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, M. Casco; S. Lencina, Agustín De La Cuesta, J. C. Meza, Matías Galarza; M. Borja y Bautista Dadín. DT: Marcelo Gallardo

Estadio: Monumental José Fierro

Árbitro: Facundo Tello

Hora: 21.15

TV: TNT Sports Premium