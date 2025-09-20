Deportivo Roca y Argentinos del Norte animan la fecha de la Liga Deportiva Confluencia

La fecha 30 de la Liga Deportiva Confluencia tendrá como gran atractivo el clásico roquense. Deportivo Roca y Argentinos del Norte se enfrentarán en el estadio Luis Maiolino en una nueva edición del histórico duelo de la ciudad que convoca a un gran marco de público.

El choque se disputará este domingo a las 16 y contará con el arbitraje de Emilio Cubría. El Naranja de Martín Medina, que milita en la tercera posición de la tabla (60 puntos), recibirá al Carcelero que está quinto (51 unidades).

Ambos equipos llegan motivados tras recibir la invitación para disputar el Regional Amateur 2025/26 que comenzará el 19 de octubre. En el último choque Roca ganó por 1-0 al Carcerlero, en el Zit Formiga.

La jornada comenzará a las 15 con otro plato fuerza. Cipolletti recibirá a La Amistad, líder de la tabla con 70 puntos, mientras que Cimac será local de San Isidro, Alto Valle enfrentará a Obrero Dique y Petroleros Pampeanos jugará ante Círculo Italiano.

A partir de las 16 las miradas estarán puestas en el encuentro entre Atlético Regina, escolta con 67 unidades, que recibirá a Fernández Oro.

En el mismo horario, San Sebastián se medirá con Mainqué, San Martín será local de Maracacinho, Deportivo Huergo enfrentará a Pillmatun y Experimental recibirá a San Carlos, en Cinco Saltos. La fecha se completará el jueves 25 en Allen, cuando Unión reciba a Catriel desde las 21.