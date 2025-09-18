Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Palmeiras: «Estamos vivos para dar vuelta la serie»

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo, DT de River, fue autocrítico con el rendimiento de su equipo tras la derrota en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras por 2-1, en el Monumental. Sin embargo, aseguró que están “vivos” de cara a la revancha.

El Muñeco fraccionó el partido en dos mitades muy distintas, asumiendo que en la primera fueron “superados” por el equipo del entrenador Abel Ferreira, aunque en el segundo tiempo mostraron “rebeldía” y empuje para descontar.

Con la derrota, River cayó por una diferencia mínima y deberá definir la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores 2025 como visitante. El partido de vuelta se jugará el próximo miércoles 24 de septiembre a partir de las 21:30 horas en el estadio Allianz Parque, en Brasil.

Sobre el planteo, Gallardo comentó que tenían “una clara idea de cómo jugar el partido”, aunque perdieron el control luego del gol tempranero, el cual lo deja “molesto” por tratarse de una desatención en la pelota parada a los cinco minutos de juego.

De todas formas, el Muñeco se quedó con la cara que dio su equipo en el segundo tiempo, con “cierta rebeldía” que le dejó la sensación de que el empate era una posibilidad concreta sobre el final del partido. Además, dejó claro que Palmeiras los “respetó” en la segunda parte y que quedaron vivos para “dar vuelta la serie en Brasil”.