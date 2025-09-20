Mastantuono jugó un gran partido en el triunfo de Real Madrid sobre Espanyol

Mastantuono volvió a ser titular en el equipo de Xabi Alonso, que es líder en la Liga española.

Franco Mastantuono jugó su mejor partido desde que llegó a Real Madrid, que es líder absoluto de la liga española, en la victoria 2-0 sobre Espanyol. El argentino sigue siendo muy considerado por Xabi Alonso, quien confía en las capacidades futbolísticas del ex River, y este sábado el azuleño le devolvió esa confianza con una gran actuación.

Del otro lado aparecía un entusiasta Espanyol que se encuentra en puestos europeos pero que perdió su invicto en el Santiago Bernabéu.

Los goles del triunfo de Real Madrid, con Mastantuono de titular

🚨🇪🇸 WHAT A BEAITUFUL GOAL FROM MILITAO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Real Madrid 1-0 Espanyol.

Éder Militao abrió el marcador con un golazo de afuera del área a los 22 minutos cuando no pasaba nada en el partido.

En el amanecer del segundo tiempo, Kylian Mbappé marcó el segundo tanto del encuentro con otro derechazo de afuera del área.

¡GOOL DE REAL MADRID!



Kylian Mbappé se redimió de su fallo anterior y marcó un golazo desde afuera del área para anotar el 2-0 ante Espanyol.

El partido de Mastantuono concluyó a los 76 minutos cuando Xabi Alonso decidió reemplazarlo por Brahim Díaz.

El argentino jugó su mejor partido desde que llegó a Real Madrid, habiendo ganado los doce duelos disputados y terminado primero en gambetas exitosas (6) y en infracciones recibidas (3).

El equipo de Xabi Alonso lidera en soledad la liga española con 15 puntos en cinco presentaciones.



