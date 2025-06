River y el alarmante dato de sus extranjeros: sólo uno es titular

La eliminación del Mundial de Clubes en fase de grupos dejó golpeado a River y el objetivo es hacer un gran mercado de pases para ir con todo por la Copa Libertadores. Por estas horas habrá novedades, con partidas confirmadas, pero especialmente con contrataciones. En el medio aparece un problema: el cupo de extranjero. Sólo uno es titular indiscutido y al resto le queda poco tiempo en el club. Otro de ellos, incluso, ya no está en el club, aunque ocupa plaza porque su vínculo es a préstamo.

Actualmente, el Millonario sufre por una política de compras fallida que lo dejó con un plantel larguísimo que, encima, cuenta con los seis foráneos que permite el reglamento. El gran problema es que solo Kevin Castaño es titular y del resto, apenas Miguel Ángel Borja suma minutos desde el banco y le llueven ofertas para partir en los próximos días.

Castaño, el único extranjero afianzado en el Millonario.

¿Borja se va en este mercado?

El Colibrí no renovará su contrato a fin de año y hasta consideran la alternativa de encontrarle una salida en este mercado de pases. Claro que si no aparece un equipo dispuesto a pagar o acercarse a los cuatro millones de dólares de la cláusula de rescisión, Miguel seguirá en el plantel.

Hay dos jugadores a los que les buscan una salida inmediata: Gonzalo Tapia, que no tiene lugar en el equipo y no juega un minuto desde marzo; y Adam Bareiro, que no será tenido en cuenta por Gallardo tras su préstamo en Qatar. La idea es vender el pase de ambos. Además, está la intención de que Estudiantes compre la ficha de Sebastián Boselli, a préstamo hasta fin de año.

Gonzalo Tapia se iría en los próximos días.

Rojas podría tener chances

El último jugador de afuera es Matías Rojas, quien sufrió tres desgarros en sus seis meses en el club y apenas sumó 118 minutos, distribuidos en siete partidos en los que ingresó desde el banco. Al Muñeco le gustaría contar con él, por lo que seguiría al menos hasta fin de año, cuando vence su contrato.

La AFA permite seis extranjeros por club, y solo cinco pueden firmar planilla el día de partido. Por eso, River no puede avanzar en la contratación de, por ejemplo, Lucas Cepeda. Desde Colo Colo ya dejaron saber cuáles eran sus pretensiones, pero el Millonario no hizo ningún movimiento porque no puede inscribirlo hasta no liberar un cupo.