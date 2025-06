Análisis: Boca y River cerraron un Mundial de Clubes decepcionante

El Mundial de Clubes terminó rápido para Boca y River, los dos clubes argentinos que lo jugaron, en su primera e histórica edición con este formato.

Mientras los cuatro brasileros pasaron de ronda, los dos más grandes de acá quedaron afuera en primera ronda. Los grupos que les tocaron y la manera en qué fueron eliminados es distinta pero los une la sensación de que estaban para algo más.

En el caso del Xeneize, el empate con Auckland City en la última fecha empañó la buena imagen que había dado contra los europeos. El mayor lamento es cómo se le escapó el debut con Benfica en el que ganaba 2 a 0 y le empataron 2 a 2.

Esa igualdad y la derrota con el Bayern Múnich lo dejaron contra las cuerdas para el partido final. El segundo tiempo ante los alemanes y el primero con los portugueses, el equipo de Miguel Ángel Russo plantó cara y le sacó un máximo provecho a sus oportunidades. Supo plantear los duelos y fue disciplinado tácticamente para ser competitivo.

La página negativa llegó en el empate con Auckland al que necesitaba golear y no pudo ganarle. Con la responsabilidad de tener la iniciativa, a Boca le pasó algo difícil de explicar ya que le costó más el encuentro contra un equipo que no es profesional que ante los europeos. La formación ultra ofensiva no le funcionó, se cansó de tirar centros y nunca descifró cómo entrarle a un conjunto que venía de que le haga 10 goles el Bayern y 6 el Benfica.

El papelón del cierre reavivó todos los fantasmas de las últimas eliminaciones y el segundo semestre del año se le hará largo sin competencias internacionales. El tercer ciclo de Russo recién comienza pero al DT le espera mucho trabajo ante la demanda de depurar el plantel por parte de los hinchas que están cansados de algunos nombres.

River no aprovechó un grupo accesible

El caso de River es diferente. El Millonario no hizo grandes papelones pero tenía un grupo más accesible y eso lo deja expuesto. Luego de vencer a Urawa Red Diamonds, flaqueó en el partido más importante al empatar 0 a 0 con Rayados de Monterrey.

La falta de gol evidenció el mal armado del plantel, una falencia que le señala a Marcelo Gallardo desde hace meses. Los millones por la venta de Franco Mastantuono al Real Madrid se podrían llegar a ver reflejados en refuerzos más adelante y los plazos de la negociación no fueron convenientes. La joya de 17 años no lució en el torneo con la noción de que pronto se irá a España y los efectos económicos de la venta récord aún están lejos de ver sus frutos en el club.

Contra Inter, River jugó un buen primer tiempo pero cuándo se agotó físicamente los italianos hicieron valer su jerarquía. La expulsión de Martínez Quarta tiró por la borda cualquier mínima chance y los hinchas reprobaron a la mayoría de los jugadores en su evaluación. Marcos Acuña, la figura del partido, fue el que salvó la ropa. El resto, con excepción de un par, seguirán bajo la lupa y la gente pedirá refuerzos rápido.

El Millonario tendrá a partir de agosto los cruces por Copa Libertadores y, si no mejora su plantel, el eventual choque de cuartos ante Palmeiras se ve muy complicado.

Los de River sacarán pecho porque los eliminó Inter y no Auckland mientras que los de Boca destacarán que le hicieron tres goles a los europeos. De cualquiera manera y con sus matices, los dos decepcionaron. Para ambos, las mayores alegrías de los últimos tiempos vinieron por las desgracias del otro, un reflejo de cómo les ha costado estar a la altura.