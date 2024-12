Ronaldo Nazario confirmó que será candidato a presidente de la Confederación Brasileña de fútbol

En medio de una etapa convulsionada para el fútbol brasileño, Ronaldo Nazario sorprendió a todos en las últimas horas y anunció que será candidato a presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en las elecciones programadas entre marzo de 2025 y 2026.

El exfutbolista y leyenda del fútbol mundial confirmó que iniciará su campaña con una gira por todo Brasil en busca del apoyo necesario para oficializar su candidatura. Para ello, necesita el respaldo de, al menos, cuatro federaciones estatales y cuatro clubes afiliados a la CBF.

🚨🇧🇷 Official: Ronaldo Nazario is now candidate to Brazilian Federation presidency. pic.twitter.com/oCLlV5dLrW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2024

El desafío de Ronaldo como candidato a presidente de la CBF

En diálogo con el medio Globo Esporte, el bicampeón del mundo dejó en claro que su principal objetivo es recuperar el prestigio internacional del fútbol brasileño y devolverle la mística que lo consagró como uno de los más grandes de la historia.

“Tengo cientos de motivaciones, pero la más grande es devolver al fútbol brasileño el respeto a nivel mundial. Lo que más me pasa en la calle es que la gente me pide que vuelva a jugar porque la situación de la selección no es la mejor, tanto dentro como fuera del campo”, expresó.

Ronaldo también destacó la importancia de incluir a las glorias del fútbol brasileño en su gestión. Según explicó, su idea es escuchar a los exjugadores para que sean parte activa en las decisiones y en el desarrollo del fútbol local: “Escuchar a los ex deportistas, los verdaderos protagonistas, será clave en mi plan de gestión. Quiero devolverle el protagonismo a las leyendas del fútbol brasileño. Mi objetivo es hacer de la CBF la empresa más querida de Brasil”, afirmó el Fenómeno.

El desafío para Ronaldo ahora es lograr los votos necesarios para oficializar su candidatura. El ex delantero viajará por todo Brasil para dialogar cara a cara con los presidentes de las federaciones estatales y con los clubes: “Este anuncio es precisamente para eso, para enviar un mensaje a los dirigentes. Tengo planes increíbles y, antes de que alguien comprometa su voto, quiero conversar personalmente con cada uno. Estoy entusiasmado con la posibilidad de recorrer todo el país y hablar con los responsables del fútbol”, concluyó.