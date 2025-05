Javier Milei disparó contra Mauricio Macri por Ficha Limpia: «El ladrón cree a todos de su misma condición»

En medio de la creciente tensión entre el oficialismo y sectores de la oposición, el presidente Javier Milei arremetió públicamente contra el expresidente y actual titular del PRO, Mauricio Macri, a quien responsabilizó de «ensuciar» al Gobierno «por mediocridad», tras el rechazo del proyecto de ley de Ficha Limpia en el Senado.

La disputa se avivó con un polémico posteo del mandatario en su cuenta de X (antes Twitter), donde citó la frase: «El ladrón cree a todos de su misma condición», acompañada de un fragmento de una entrevista entre Jorge Lanata y Elisa Carrió. En ese video, Carrió apunta contra la gestión de Cambiemos por presuntamente haber garantizado impunidad a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

«Lamento mucho que no entiendan o peor aún, no quieran entender cómo abordamos la política. Nuestro foco es sacar el país adelante, no polarizar por carencia de ideas (cuyo recurso único es ensuciar por mediocridad). CIAO!», añadió Milei, profundizando el tono crítico hacia Macri y su espacio.

El conflicto tiene como trasfondo el fracaso del tratamiento de la ley de Ficha Limpia, que buscaba impedir que personas con condenas judiciales firmes accedan a cargos públicos. Tras su rechazo, Macri expresó su «infinita desilusión» y sugirió, sin confirmar, un posible acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo, insinuando un pacto de impunidad.

Desde el entorno libertario apuntan a Macri por haber frenado las causas contra Cristina Kirchner

Milei retomó declaraciones del cineasta oficialista Santiago Oria, quien acusó a Macri de haber sido el «garante de la impunidad» de Cristina Kirchner. «Mientras que su gobierno le garantizó a CFK no ir presa, en el gobierno de Milei las causas no pararon de avanzar porque se deja actuar a la justicia sin interferencias», expresó Oria, respaldado luego por el propio Presidente.

«Que todo el PRO deje de MENTIR, porque el pacto de impunidad siempre fue de ustedes. En el video, Lanata, Carrió y Monzó, gente de sus propias filas, confirmando la VERDAD», agregó Oría.

Con información de Noticias Argentinas