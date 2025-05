Suspenden al laboratorio HLB Pharma, vinculado a muertes por fentanilo: El Gobierno de Milei los denunció penalmente

El Gobierno de Javier Milei suspendió al laboratorio HLB Pharma, vinculado a nueve muertes por fentanilo contaminado. En una disposición publicada en el Boletín Oficial, se inhibió las actividades de las dos plantas que tiene la firma. Además, el Ejecutivo nacional radicó una denuncia penal.

En la disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), publicada en el Boletín Oficial se informó que se inhibía las actividades productivas de la firma HLB Pharma Group S.A y se le prohíbe el «uso, distribución y comercialización en todo el territorio de la República Argentina, de todos los productos registrados a nombre de la firma». La medida también incluyó la inhibición de la producción en Laboratorios Ramallo, el sitio donde se detectó fentanilo contaminado.

Denuncia penal del Gobierno de Javier Milei contra el laboratorio

Según comunicó La Nación, el Gobierno nacional realizó una denuncia penal contra HLB Pharma, que recayó en el Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de La Plata, a cargo del doctor Ernesto Kreplak. El lunes personal de la Anmat se desplegó en las dos plantas y realizó inspecciones. Tampoco podrán hacerse movimientos, incluyendo la documentación.

En la disposición de la Anmat se marcó que mediante actas se solicitó en julio de 2023, y luego en octubre y noviembre de 2024 información vinculada a la «regularización de la documentación y condición registral de los productos» pero «abiendo transcurrido los plazos administrativos otorgados a la firma para su instrumentación e informe, no ha dado cumplimiento a los requerimientos ya que no presentó la documentación pertinente y no dio respuesta a lo solicitado».

Nueve muertes por fentanilo contaminado

Medios de Buenos Aires señalaron que vinculado al laboratorio suspendido, se registraron nueve muertes. La disposición expone entre los considerandos que hay un reporte que «informó sobre la contaminación microbiana reportada en 18 pacientes por la administración del producto FENTANILO HLB, que se aplica a pacientes hospitalizados de alta vulnerabilidad a quienes el uso del producto contaminado puede acarrearles la muerte». De este total de casos, nueve luego fallecieron.

Además se señala que los hechos reportados demostrarían que se trataría de productos contaminados elaborados en un establecimiento con deficiencias en el cumplimiento de las Buenas Prácticas. Los primeros brotes detectados fueron en el Hospital Italiano de La Plata.

Las ampollas de fentanilo habrían estado contaminadas con las bacterias Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae , productora de metalobetalactamasa (MBL).

HLB Pharma no formó parte de la producción de Sputnik

Cuando se negociaba la llegada de la vacuna rusa Sputnik al país, HLB Pharma Group era una de las empresas involucradas para sumarse a su producción en Argentina. Según señaló La Nación, estuvo cerca la entidad de cerrar un contrato con el Fondo de Inversión Directa de Rusia, pero la firma no se concretó.

«Nos sentimos maltratados y humillados por los funcionarios argentinos. Nos trataron muy mal. El Gobierno decidió corrernos del negocio. Durante el primer viaje a Rusia, usaron nuestro know-how para abrir las negociaciones, nos pidieron información y después decidieron que no podíamos vender la vacuna», manifestaron desde la empresa, según citó el medio de Buenos Aires.