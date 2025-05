La inédita confesión de Lionel Scaloni sobre los mejores del mundo: «A Messi no lo pongo porque cansa»

Lionel Scaloni opinó sobre los mejores jugadores del mundo en la actualidad y sorprendió con su elección. El entrenador de la Selección Argentina incluyó a dos argentinos, pero sorprendió al dejar afuera a Lionel Messi.

Durante una entrevista con el programa VAR de Siro, el técnico de la Albiceleste esquivó las preguntas sobre los tres mejores futbolistas del mundo y fue contundente al elegirlos. En primer lugar posicionó a Kylian Mbappé, el astro francés autor de un triplete en la final del Mundial Qatar, segundo puso a Laminel Yamal, de 18 años y figura absoluta del Barcelona, y para completar el podio opinó que podrían estar Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Luego de opinar, sorprendió al periodista por no incluir al Lionel Messi y lanzó un contundente argumento. «A Leo no lo ponemos porque si no cansa», planteó.

Lionel Scaloni eligió entre Messi y Maradona

«Si tengo que elegir, voy a elegir a Leo porque lo veo y porque sé lo que es. Pero cada uno puede tener una opinión. Ahora, compararlos es inútil. Porque hay que disfrutar lo que han hecho», comentó.

«De lo que sí estoy convencido es que cualquiera de los dos podría jugar en los años ’70, ’80, ’90 y ahora en 2025», concluyó.