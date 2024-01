Salió un nuevo adelanto de «El Mundial de Messi: el ascenso de la leyenda»

La plataforma Apple TV publicó un nuevo adelanto de la serie «El Mundial de Messi: el ascenso de la leyenda», que relata el recorrido del capitán argentino Lionel Messi en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La serie contará con la palabra de compañeros como Emiliano «Dibu» Martínez, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul, al tiempo que repasa los momentos de la «Pulga» con el seleccionado albiceleste anteriores a alcanzar la gloria en Qatar.

He had one last shot to define his legacy.



Messi’s World Cup: The Rise of a Legend premieres February 21 pic.twitter.com/zqRUoGeJLs