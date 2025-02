Sambueza: comió con El Chavo, conoció a Diego en un avión y será presidente deportivo de Morelia

Rubens Sambueza atraviesa ese complejo lapso pos retiro y se encontró con un atajo tan lógico como inesperado. Decidió colgar los botines en Maipú de Mendoza, donde también debutó como DT, jugó en el Senior de River y la historia pintaba para quedarse en Argentina. Sin embargo, sonó el celular con prefijo mexicano y allá irá. El zapalino se transformó en el presidente deportivo del Morelia y en los próximos días estará en funciones. Antes, se dio un baño neuquino y estuvo en Moquehue, uno de los tantos paraísos de la cordillera provincial.

“Cada vez que puedo disfruto de mi familia, de mi ciudad y de todo lo que pueda dentro de Neuquén. Estuve en Moquehue unos días y ojalá pueda volver antes de viajar a México, porque después es muy complicado”, arrancó Sambu en declaraciones a Río Negro Radio. En la villa neuquina, aprovechó y, como no podía ser de otra manera, vio fútbol: “Hicieron un torneo de veteranos y estuvo muy lindo, por eso aprovechó a mirar los partidos con mi viejo”.

Rubens, en el verde césped (sintético) de Moquehue.

A los 41 (Zapala, 1 de enero de 1984), Sambueza seguirá ligado a lo que más ama: el fútbol. Se dio el gusto de jugar durante más de 20 años, debutó en un gigante como River, jugó en otro inmenso como Flamengo y la mayor parte de su carrera la hizo en México, donde fue ídolo en varios lugares.

River, América y Toluca, marcas de fuego

Rubens rescató tres momentos, que marcaron su carrera. “El primero fue el debut en River, porque es lo que uno busca desde chico. Me tocó ganar campeonatos y ese momento fue clave porque a partir de ahí me pude mantener en primera y nunca más bajé los brazos”.

Los otros dos fueron en tierra azteca: “En América, por el fútbol que me tocó mostrar y también por los títulos, porque conseguimos cuatro campeonatos. Eso me dio la posibilidad de viajar, de jugar dos Mundiales de Clubes, que era algo soñado. Y el tercero en Toluca, donde no pudimos lograr campeonatos, pero me fue muy bien en lo individual. Fui el mejor pasador de la Liga y eso me permitió ir a jugar el partido de las estrellas contra Estados Unidos. Son cosas que te marcan”.

Rooney y Sambueza, capitanes de Manchester United y América.

Encuentros inolvidables con Chespirito y Maradona

Chespirito fue un clásico en la infancia de Sambueza y al mismo tiempo se seguían los pasos de un tal Diego Maradona. Y Rubens tuvo el placer de estar cara a cara con ambos. “Me tocó conocerlo (a Roberto Gómez Bolaños) en una comida que organizaron en el América. Ël era hincha del club y aunque ya estaba muy grande, fue un momento increíble conocer al Chavo”.

“Y a Diego lo conocí en el avión, en un viaje de México a Buenos Aires. Nosotros veníamos de jugar la final con Toluca, con Tobio y el Pitu Barrientos, y en el mismo vuelo viajaba el Diego, que también había disputado la final con Sinaloa”, relató. Y siguió: “Venía con su familia, el cuerpo técnico y un representante, que nos conocíamos, m e mandó un mensaje y me dice: ‘Venite para atrás que estoy con Diego’. Ahí nos saludamos y fue un sueño cumplido”.

Diego y Rubens, encuentro en el avión.

Un nuevo desafío, llamado Morelia

Realizado como jugador, llegó el momento de ir por nuevos objetivos y se unen en Morelia. “El club está en la Liga de Expansión, así se llama el ascenso allá. Es un club con mucha historia, que ha jugado torneos internacionales y ha salid campeón de México. Me convocaron para ser el presidente deportivo y la idea pasa por sacar jugadores de inferiores, poder posicionar al club en tema de vinculaciones deportivas en el exterior y también participar de la planificación y el armado del primer equipo, aunque el campeonato ya arrancó”, afirmó.

En Morelia esperan por el nuevo presidente deportivo.

Agregó que “es un lindo desafío porque me permite seguir ligado al fútbol y la verdad que volver a México, que es el país donde uno hizo tantas cosas lindas, me llena de felicidad. Es una gran posibilidad para crecer”.

Escuchá a Rubens Sambueza en Río Negro Radio

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).