Con goles de Vietto y Cuello, San Lorenzo se impuso ante Estudiantes de Río Cuarto
Vietto abrió el marcador a los 25 segundos del primer tiempo y Cuello lo cerró en el cierre del complemento: el Ciclón ganó 2-0 en el Nuevo Gasómetro y se acomodó en la Zona A del Apertura.
San Lorenzo se quedó con tres puntos vitales ante su gente. Con un gol de movida y otro en el cierre, venció por 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto y, con 10 puntos, ocupa el cuarto puesto en la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
El Ciclón pegó de entrada ante el colista del campeonato: Luciano Vietto, en su debut como titular, marcó su primer gol en el club a los 25 segundos, con una gran definición tras una precisa asistencia de Mathías De Ritis.
Al equipo de Damián Ayude, que tras un buen inicio de año venía de perder el clásico con Huracán y empatar con Unión, se le facilitó el panorama, ya que el conjunto de Iván Delfino arrastra serios problemas ofensivos: apenas convirtió un gol en seis encuentros.
Del arranque arrollador al partido trabado
En ese contexto tan favorable, parecía todo dado para que el Ciclón avanzara y viviera una tarde tranquila, pero el inicio arrasador duró pocos minutos y el partido se acható. Si bien el León no inquietó a Orlando Gill, salvo algunas pelotas aéreas que caían en el área, San Lorenzo tampoco volvió a generarle peligro a Agustín Lastra.
En el complemento, tras un remate lejano de De Ritis, Estudiantes comenzó a crecer y la incertidumbre se apoderó del Nuevo Gasómetro. La gente empezó a pedir un esfuerzo extra para sostener la ventaja.
Ahí emergió la figura de Gill: primero salvó a su defensa de un gol en contra y luego se lució con una espectacular atajada ante un cabezazo de Juan Antonini, en dos avisos importantes de la visita.
Cuello lo cerró y el Ciclón respiró
Con el correr de los minutos, el equipo cordobés volvió a mostrar sus falencias para definir, incluso en un remate fallido de Wanchope Ábila, en claro offside, y San Lorenzo empezó a respirar.
A los 39 minutos, Alexis Cuello liquidó la historia con un golazo tras combinar con Cerutti y Gulli. El delantero, incansable durante toda la tarde, tuvo su premio y el Nuevo Gasómetro volvió a estallar.
Vietto habló después del partido y afirmó: “Estoy muy contento por haber jugado por primera vez de titular y encima, con un gol en el arranque del partido. Poco a poco me adapto a lo que quiere el entrenador”.
Además, llenó de elogios a Cuello: “Jugando atrás de él me facilita todo, porque las corre a todas. Está en un nivel muy alto”.
En la próxima fecha, el conjunto azulgrana recibirá a Instituto, en tanto el elenco cordobés, que suma apenas un punto, jugará en casa contra Huracán.
