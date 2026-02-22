Con goles de Vietto y Cuello, San Lorenzo se impuso ante Estudiantes de Río Cuarto

Luciano Vietto marcó a los 25 segundos del primer tiempo, en su estreno como titular.

San Lorenzo se quedó con tres puntos vitales ante su gente. Con un gol de movida y otro en el cierre, venció por 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto y, con 10 puntos, ocupa el cuarto puesto en la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El Ciclón pegó de entrada ante el colista del campeonato: Luciano Vietto, en su debut como titular, marcó su primer gol en el club a los 25 segundos, con una gran definición tras una precisa asistencia de Mathías De Ritis.

ANTES DEL MINUTO, GOL DE VIETTO EN SAN LORENZO ⚽



Al equipo de Damián Ayude, que tras un buen inicio de año venía de perder el clásico con Huracán y empatar con Unión, se le facilitó el panorama, ya que el conjunto de Iván Delfino arrastra serios problemas ofensivos: apenas convirtió un gol en seis encuentros.

Del arranque arrollador al partido trabado

En ese contexto tan favorable, parecía todo dado para que el Ciclón avanzara y viviera una tarde tranquila, pero el inicio arrasador duró pocos minutos y el partido se acható. Si bien el León no inquietó a Orlando Gill, salvo algunas pelotas aéreas que caían en el área, San Lorenzo tampoco volvió a generarle peligro a Agustín Lastra.

En el complemento, tras un remate lejano de De Ritis, Estudiantes comenzó a crecer y la incertidumbre se apoderó del Nuevo Gasómetro. La gente empezó a pedir un esfuerzo extra para sostener la ventaja.

Ahí emergió la figura de Gill: primero salvó a su defensa de un gol en contra y luego se lució con una espectacular atajada ante un cabezazo de Juan Antonini, en dos avisos importantes de la visita.

Cuello lo cerró y el Ciclón respiró

Con el correr de los minutos, el equipo cordobés volvió a mostrar sus falencias para definir, incluso en un remate fallido de Wanchope Ábila, en claro offside, y San Lorenzo empezó a respirar.

A los 39 minutos, Alexis Cuello liquidó la historia con un golazo tras combinar con Cerutti y Gulli. El delantero, incansable durante toda la tarde, tuvo su premio y el Nuevo Gasómetro volvió a estallar.

LO LIQUIDÓ SAN LORENZO: CUELLO SENTENCIÓ LA VICTORIA ✅



Vietto habló después del partido y afirmó: “Estoy muy contento por haber jugado por primera vez de titular y encima, con un gol en el arranque del partido. Poco a poco me adapto a lo que quiere el entrenador”.

Además, llenó de elogios a Cuello: “Jugando atrás de él me facilita todo, porque las corre a todas. Está en un nivel muy alto”.

En la próxima fecha, el conjunto azulgrana recibirá a Instituto, en tanto el elenco cordobés, que suma apenas un punto, jugará en casa contra Huracán.