Mac Allister convirtió un gol agónico para el triunfo de Liverpool sobre Nottingham Forest

Por la 27ª jornada de la Premier League, Liverpool visitó a un necesitado Nottingham Forest, que actualmente se ubica en el puesto 17° de la tabla, a solo dos puntos de la zona de descenso.

El partido fue muy disputado, con pocas situaciones de gol para ambos equipos. Los Reds estuvieron lejos de su mejor versión en el City Ground, pero se llevaron tres puntos de oro gracias a Alexis Mac Allister.

El destino quiso que el gol agónico fuera del campeón del mundo argentino. A los 89 minutos, Mac Allister había convertido, pero el tanto fue anulado por una mano previa. Sin embargo, a los 97’, tras un remate de cabeza de Virgil van Dijk, “Maca” capturó el rebote dentro del área chica y, con el arquero vencido, definió para sellar el triunfo de Liverpool.

Con esta victoria, los Reds llegaron a 45 puntos y se ubican en el sexto puesto, con la misma cantidad que Chelsea (que empató ante Burnley) y Manchester United (que jugará este lunes frente a Everton).

El último gol de Mac Allister en la liga inglesa había sido ante Tottenham, hace casi un año, el 27 de abril de 2025.