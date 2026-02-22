Blondel, a un paso de dejar Boca para sumarse a Huracán: el Xeneize iría a la carga por un extremo

Lucas Blondel, muy cerca de ser refuerzo del Globo: se reencontraría con Diego Martínez, en lo que sería su tercer ciclo juntos.

El último partido oficial que disputó Lucas Blondel con la camiseta de Boca fue hace poco más de nueve meses, en la derrota ante Independiente en la Bombonera, por los cuartos de final del Torneo Clausura. Aquel encuentro fue dirigido de manera interina por Mariano Herrón, quien lo eligió como titular.

Sin embargo, desde la llegada de Miguel Ángel Russo al cargo de entrenador, Blondel quedó completamente relegado: no volvió a sumar minutos y, en la mayoría de los partidos, ni siquiera integró la lista de convocados.

Ante la salida de Luis Advincula, parecía que iba a tener más protagonismo. Sin embargo, el Sifón prioriza a Juan Barinaga y Marcelo Weigandt. Ante este escenario, el lateral busca emigrar del Xeneize para continuar su carrera en un equipo donde pueda tener mayor continuidad, y Huracán aparece como el destino más probable. El Globo lo pretende para suplir la salida de Tomás Guidara, quien se marchó a Lanús el mes pasado.

La llegada de Blondel es un pedido expreso de Diego Martínez, actual entrenador del equipo de Parque Patricios. De concretarse la operación, sería el tercer club en el que Martínez dirige al futbolista nacionalizado suizo, luego de sus experiencias en Tigre y Boca.

Justamente, bajo la conducción de Martínez, Blondel mostró su mejor versión. En el Matador fue una de las figuras del equipo que logró el ascenso a Primera División y que luego cayó en la final de la Copa de la Liga 2022, precisamente ante el Xeneize. Más tarde, en la Ribera, se consolidó como titular -incluso desempeñándose como volante- hasta que sufrió la rotura de ligamentos que lo marginó de las canchas durante gran parte de 2024.

Sumaría un cupo para reforzarse

En caso de concretarse la salida de Blondel, la AFA le otoragaría al Xeneize un cupo para reforzarse hasta mediados de marzo, ya que el mercado de pases cerró a fines de enero.

Ante este escenario, lo más probable es que la dirigencia del Xeneize vuelva a la carga por Edwuin Cetré, el extremo colombiano que actualmente juega en Estudiantes de La Plata. Si bien hace algunas semanas desistieron de avanzar por él su contratación debido a una presunta lesión en la rodilla, el interés se mantiene.

En caso de que Cetré no sea el apuntado, Juan Román Riquelme estaría decidido a incorporar un extremo que pueda desempeñarse por ambas bandas, una de las falencias más marcadas del equipo y que quedó aún más expuesta tras la lesión de Exequiel Zeballos.