San Lorenzo perdió el juicio con Matías Palacios y deberá pagar una elevada cifra

San Lorenzo recibió otra mala noticia en los tribunales. La Sala I de la Cámara de Apelaciones revirtió la resolución que en abril había favorecido al club y determinó que la institución incumplió el pago a Matías Palacios del 15% correspondiente a su pase al Basel de Suiza, concretado en 2021.

El fallo obliga al Ciclón a abonar 416.250 euros, más intereses, al mediocampista que debutó en Primera en 2018.

La decisión sorprendió en Boedo, ya que meses atrás la Justicia había establecido que era el propio Palacios quien debía asumir el monto reclamado, cercano a los US$200.000, y que su contrademanda por daños y perjuicios quedaba desestimada.

Sin embargo, la Cámara entendió que al futbolista le correspondía efectivamente el porcentaje derivado de la transferencia, dando marcha atrás con el fallo inicial.

Palacios, actualmente en Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, llevó el caso a la Justicia tras denunciar el incumplimiento del pago acordado por su salida al fútbol suizo. El mediocampista había dejado San Lorenzo en 2020 luego de un ciclo en el que, pese a su proyección, no logró consolidarse en la máxima categoría.

El volante fue una de las apariciones más destacadas de las divisiones juveniles de la Selección Argentina. Integró los planteles campeones del Sudamericano Sub-15 en 2015 y del Sudamericano Sub-17 en 2019. Ese mismo año participó del Mundial Sub-17 de Brasil bajo la conducción de Pablo Aimar.

La resolución judicial obliga ahora a San Lorenzo a afrontar un pago significativo en un conflicto que lleva casi cuatro años y que agudiza el mal momento económico que atraviesa el club y del cuál parece no poder salir.