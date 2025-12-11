Atlético Regina y La Amistad siguen punteros en la Liga Confluencia: qué le queda a cada uno

Atlético Regina y La Amistad no dan tregua en la Liga Confluencia. Los dos volvieron a ganar, pasaron los 100 puntos y comparten la cima a una fecha del final.

El Albo venció 1 a 0 a San Martín como local con un gol agónico de Emanuel González que sacó un fuerte derechazo desde afuera del área.

La Amistad no se quedó atrás y goleó 6 a 2 a Fernández Oro. Nicolás Domínguez fue la figura con tres goles. Los restantes fueron de Valentín Salinas, Antonio Santa Cruz y Roberto Cares.

La última fecha y la chance de desempate

Los dos punteros jugarán la última fecha el miércoles 17/12 ya que el domingo 14/12 tienen actividad por el Regional Amateur. La Amistad será local de San Carlos y Regina visitará a Petroleros Pampeanos en 25 de Mayo.

Si sacan el mismo resultado en la última y terminan igualados en puntos, la definición del título se dará a través de una final única.

Con el triunfo de ayer, los dos pasaron los 100 puntos y quedaron en 101 con 32 triunfos en 41 fechas. Además, empataron 5 y perdieron 4 cada uno.