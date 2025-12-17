San Martín de los Andes podría quedarse sin el Patagonia Run en 2026

El Patagonia Run no tiene asegurada su continuidad en San Martín de los Andes para el 2026.

La organización de Patagonia Run, a través de sus redes advirtió que un proyecto impulsado por el Ejecutivo municipal, y que podría ser tratado este jueves 18 de diciembre en el Concejo Deliberante, haría inviable la continuidad de la carrera en la ciudad a partir de 2026. Según señalaron desde la organización, el Municipio busca aprobar un incremento del 500% en el denominado “Incentivo al Deporte Social”, un canon actualizado en 2024 que alcanza a eventos deportivos y culturales.

Si la iniciativa avanza, el aumento impactaría de manera directa en los costos operativos y de logística de la carrera, y esto podría derivar en que la competencia busque un nuevo destino, fuera de la ciudad de San Martín de los Andes.

Desde Patagonia Run remarcaron que el destino de los fondos recaudados por este impuesto nunca fue informado de manera clara, pese a que así lo establece la ordenanza vigente. “Sin un destino específico, no se trata de un canon sino de un impuesto”, expresaron en un comunicado difundido en redes sociales.

La carrera, que se realiza desde hace 16 años, tiene gran impacto para la economía local. Cada edición convoca alrededor de 20.000 personas durante una semana, siempre en abril, en temporada media y baja, generando un movimiento turístico con ocupación plena en alojamientos y servicios de la ciudad.

“En cualquier parte del mundo, eventos de esta magnitud son acompañados por las autoridades debido al impacto positivo que generan en las economías locales y regionales”, señalaron desde la organización.

También advirtieron que un aumento de estas características no solo afectaría al evento, sino también a vecinos y comerciantes.

Patagonia Run es hoy uno de los íconos del trail running a nivel mundial y un sello distintivo de San Martín de los Andes y de la provincia del Neuquén. “Es nuestro hogar, nuestra raíz y nuestro lugar de nacimiento. Queremos quedarnos acá”, señalaron los organizadores.

De aprobarse el incremento, 2026 podría ser el último año de Patagonia Run en la ciudad, una posibilidad que genera preocupación tanto en la organización como en la comunidad deportiva y turística.

La definición quedará en manos del Concejo Deliberante, si este jueves trata en sesión y pone a consideración esta medida que ya abrió un fuerte debate sobre el incremento en la recaudación municipal y el fomento de eventos deportivos y culturales que posicionan a la ciudad a nivel mundial.

La respuesta en redes sociales

Horas después de la publicación realizada por Patagonia Run, en la cuenta de Instagram del Concejo Deliberante se publicó una imagen con una leyenda que dice. “El Concejo Deliberante desmiente enfáticamente que se vaya a aprobar un aumento en el Cannon del Incentivo al Deporte Social”.

No hubo un texto que acompañara la imagen y por el momento es la única versión. En 2024 en la ciudad se aprobó la Ordenanza 14.612 que establece que los eventos deportivos y espectáculos culturales con fines de lucro deben pagar un canon denominado “Incentivo al Deporte Social”, que se fija de acuerdo al valor de un litro de nafta premium y se calcula según la cantidad de participantes o espectadores.

La tabla actual fija los siguientes montos: Hasta 250 participantes: 1 litro de nafta por persona, de 251 a 500: 1,25 litros por persona, de 501 a 1.000: 1,5 litros por persona, de 1.001 a 2.000: 1,8 litros por persona, más de 2.001 participantes: 2 litros por persona.