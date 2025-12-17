Cuenta regresiva para la décima edición de la Fiesta del Río

La Fiesta del Río alcanzará este fin de semana un punto culminante de su historia con la celebración de su décima edición. El tradicional evento deportivo se desarrollará los días 20 y 21 de diciembre entre las localidades de Río Colorado, en la provincia de Río Negro, y La Adela, en La Pampa, y volverá a convocar a un destacado número de atletas de nivel regional, nacional e incluso competidores del exterior, ratificando su condición de una de las propuestas deportivas más relevantes del sur argentino. En total, ya hay más de 250 atletas inscriptos.

La actividad se pondrá en marcha el sábado 20 con la Maratón Acuática “Los 4 Puentes”, una de las pruebas más esperadas por los especialistas en aguas abiertas, que tendrá su largada a partir de las 14. La competencia se desarrollará íntegramente en el río Colorado y ofrecerá dos distancias: 2,5 y 5 kilómetros.

Las acreditaciones se realizarán hasta las 13.30 en el Camping Municipal de Río Colorado, donde también se llevará a cabo la charla técnica prevista para ese mismo horario. El domingo 21 será el turno del triatlón, en una jornada que comenzará más temprano, con acreditaciones de 7 a 9, y largada desde las 10.

El triatlón, que con el correr de las ediciones se convirtió en una verdadera referencia para los atletas de la Patagonia, propone un recorrido exigente y atractivo: 800 metros de natación en el río Colorado, 25 kilómetros de ciclismo por calles céntricas de La Adela y 7 kilómetros de pedestrismo en un circuito urbano. Estos dos últimos tramos se caracterizan por la variedad de desniveles y cambios de ritmo, un factor que pone a prueba la fortaleza física y mental de los competidores.

Con el paso de los años, la Fiesta del Río ha mostrado un crecimiento sostenido tanto en la cantidad de participantes como en la calidad organizativa. La combinación de deporte, naturaleza y comunidad se transformó en su sello distintivo, y la edición 2025 promete estar a la altura de ese recorrido, con dos jornadas intensas de competencia y un escenario natural que realza cada disciplina.

Un gran evento que trasciende el deporte

La historia de la Fiesta del Río respalda su prestigio. En la edición 2024, el triatlón tuvo como ganador de la clasificación general masculina a Santiago Buchmann, escoltado por Ramiro Dozo y Pedro Kissner. En la categoría femenina, la victoria fue para Natalia Coria, seguida por Ligia Haymal y María Fernanda Ziaurriz.

En la maratón acuática de 5 kilómetros, Luciana Canova se impuso entre las mujeres, mientras que Emilio Gaiser fue el vencedor en la rama masculina. Ediciones anteriores también consagraron a atletas de distintos puntos del país, reflejando el carácter federal y altamente competitivo del evento.

Sin embargo, la Fiesta del Río va más allá de los resultados deportivos y se distingue por su fuerte impronta social. En esta edición, volverá a sumar un valor agregado solidario, ya que parte del esfuerzo colectivo estará destinado a la optimización de la fábrica de pastas de APADERC, la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad de Río Colorado. Un gesto que refuerza el vínculo entre el deporte, la inclusión y el compromiso comunitario.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través del sitio oficial bahiacorre.com.ar, donde los atletas pueden acceder a toda la información logística, reglamentos y detalles de la competencia.